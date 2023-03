Rezept für Tom Kha Gai: süß-sauer, erfrischend und würzig

Die thailändische Kokos-Hühnersuppe ist auch in der westlichen Welt sehr beliebt. Das Rezept für die cremige und süß-saure Suppe.

Tom Kha Gai ist auch in der westlichen Welt sehr beliebt und wird oft als eine der besten Suppen der Welt betrachtet.

Hamburg. Hühnersuppe ist nicht nur köstlich, sondern kann auch gesundheitliche Vorteile bieten: Sie kann Entzündungen und Schmerzen lindern sowie das Immunsystem stärken und wird oft als Heilmittel bei Erkältungen oder Krankheiten empfohlen. Die beliebte Suppe ist in vielen Kulturen zu Hause und kann je nach Rezeptur und Vorlieben unterschiedliche Zutaten enthalten.

Die cremige und duftende thailändische Kokos-Hühnersuppe hat eine süß-saure Note und ist sowohl erfrischend als auch würzig:

Thailändische Tom Kha Gai

Für 4 Portionen

Zutaten:

1 x Basisrezept für Fond und Fleisch (ohne Suppengrün und Kräuter)

6 Gewürznelken

2 Stangen Zitronengras

1 Stück (ca. 5 cm) Galgant (Asialaden; ersatzweiße Ingwer)

2 Knoblauchzehen

4 Kaffir-Limettenblätter (Asialaden; ersatzweiße Abrieb von 1 Bio-Limette)

Salz & Pfeffer

2 rote Chilischoten

1 EL Öl

1 Dose Kokosmilch (400 ml)

150 g Austernpilze

250 g Kirschtomaten

150 g Zuckerschoten

300 g Brokkoli

100 g Sojasprossen

1-2 TL brauner Zucker

ca. 3 EL Fischsoße (ersatzweise Sojasoße)

Saft von 1 Limette

1 Bund Koriander

1 Fond nach Basisrezept zubereiten, dabei statt dem Suppengrün Nelken kurz mitrösten und die Kräuter weglassen.

2 Für die Currypaste die äußeren Blätter vom Zitronengras ablösen. Das weiche Innere fein hacken. Galgant und Knoblauch schälen und klein schneiden. Limettenblätter waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Alles mit Salz und Pfeffer fein mixen oder mörsern. Chilischoten putzen, waschen und entkernen, fein hacken.

3 Öl in einem großen Topf erhitzen. Currypaste darin andünsten. Mit Fond und Kokosmilch ablöschen, aufkochen. Die Hälfte der Chili zugeben und alles ca. 5 Minuten köcheln lassen. Austernpilze putzen, größere Pilze klein schneiden. Tomaten waschen und halbieren. Zuckerschoten waschen und in feine Streifen schneiden. Brokkoli waschen, in kleine Röschen teilen. Alles zur Suppe geben und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Sprossen waschen und abtropfen lassen.

4 Suppe mit Zucker, Fischsoße, Limettensaft und eventuell Salz abschmecken. Sprossen zugeben und unterrühren. Koriander waschen, trocken tupfen und hacken. Suppe mit restlichem Chili und Koriander bestreut servieren.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Pro Portion 45 g E, 40 g F, 11 g KH, 630 kcal.

