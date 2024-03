Berlin. Ein Kurzurlaub an den Feiertagen ist eine kostspielige Angelegenheit. Dennoch gibt es beliebte Reiseziele, die günstige Preise bieten.

Gerade um Feiertage wie Ostern kann ein kurzer Urlaub ganz schön ins Geld gehen. Die Online-Reiseplattform hometogo hat jetzt analysiert, welche Reiseziele derzeit am beliebtesten sind und in welchen Regionen man noch ein kleines Schnäppchen machen kann. Dafür wurden über vier Millionen Suchanfragen ausgewertet, die für den Reisezeitraum zwischen dem 25. März und dem 6. April gestellt wurden.

Hohe Nachfrage: Ostern ist dieses Jahr beliebte Reisezeit

Ostern liegt in diesem Jahr zwar vielerorts noch in der Nebensaison, aufgrund des Feiertags und des langen Wochenendes ziehen die Preise aber stark an. Im Vergleich zum vergangenen Jahr stieg die Zahl der Suchanfragen auf hometogo insgesamt um satte 35 Prozent.

Auffällig: Die Deutschen möchten zu Ostern lieber im eigenen Land bleiben. In der Top-10-Rangliste der beliebtesten Reiseziele befinden sich gleich fünf deutsche Regionen. Vorne dabei sind die Küsten der Nord- und Ostsee, auf dem dritten Platz folgt die niederländische Küste, die vor allem für Menschen in Nordrhein-Westfalen ein beliebtes Ziel sind. Auf den weiteren Plätzen folgen beliebte Reiseziele wie Mallorca oder der Gardasee.

Reiseziel Beliebtheitsrang nach Suchanfragen Deutsche Ostseeküste 1 Deutsche Nordseeküste 2 Niederländische Küste 3 Mallorca (Spanien) 4 Amsterdam (Niederlande) 5 Gardasee (Italien) 6 Harz 7 Paris (Frankreich) 8 Bayern 9 Sylt 10

Ostern 2024: Hier gibt es vergleichsweise günstige Unterkünfte

Doch nun Butter bei die Urlaubsfische: Wo kann man zu Ostern noch sparen? Besonders günstig ist die polnische Ostseeküste. Hier werden durchschnittlich 103 Euro pro Nacht fällig. Auf Platz zwei folgt Teneriffa mit 119 Euro, das Treppchen wird komplettiert von der deutschen Nordseeküste, wo Sie für eine Nacht 124 Euro einplanen müssen. Aber: Bei diesen Preisen ist die Anreise nicht berücksichtigt. Sollten Sie also zum Beispiel nach Teneriffa fliegen wollen, sind die Reisekosten eventuell insgesamt höher, als wenn Sie mit dem Auto „nur“ in den Harz fahren würden.

Sonne, Strand, Ausspannen: Auch im Ausland gibt es günstige Unterkünfte in der Osterzeit. © DPA Images | Clara Margais

Achtung: In jeder Region gibt es Unterkünfte, die stark vom Durchschnittspreis abweichen. Neben teuren Luxushotels gibt es aber auch Angebote, die preislich deutlich unterm Schnitt liegen. Die folgenden Preise stehen jeweils für die Übernachtungskosten für eine Person.

Reiseziel Durchschnittlicher Preis pro Übernachtung Polnische Ostsee 103 Euro Teneriffa (Spanien) 119 Euro Deutsche Nordseeküste 124 Euro Harz 124 Euro Rügen 124 Euro Schwarzwald 124 Euro Usedom 125 Euro Norddeich 126 Euro Bayern 127 Euro Gardasee (Italien) 130 Euro Gran Canaria (Spanien) 130 Euro Fehmarn 132 Euro Deutsche Ostseeküste 134 Euro Mecklenburgische Seenplatte 135 Euro Grömitz 138 Euro

