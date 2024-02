Hamburg. Wo parke ich als Kreuzfahrer in Warnemünde? Und wie hoch sind die Kosten? Wo Sie Ihr Auto sicher abstellen können, erfahren Sie hier.

Um entspannt in den Kreuzfahrturlaub starten zu können, wollen Urlauber, die mit dem Auto zum Abfahrtshafen anreisen, ihren Pkw oder das Wohnmobil am Kreuzfahrt-Terminal sicher parken. Doch welche Abstellmöglichkeiten gibt es überhaupt in Warnemünde? Vorab: Die Parksituation im nördlichen Stadtteil der Hansestadt Rostock gilt aufgrund der begrenzten Fläche als kompliziert. Wir haben für Sie daher einen Überblick der vorhandenen Parkplätze, Öffnungszeiten und Kosten zusammengestellt.

Seaside Travel Parking: Partner von AIDA & Costa

Das Unternehmen „Seaside Travel Parking“ bietet Reisenden als offizieller Partner der Reedereien AIDA Cruises und Costa Kreuzfahrten einen exklusiven Parkservice an. Halle und Freigelände befinden sich nur vier Minuten vom Passagierkai entfernt. Ein Shuttle-Service zum und vom Kreuzfahrtschiff ist inklusive.

Adresse: An der Werft 3, 18119 Rostock-Warnemünde

An der Werft 3, 18119 Rostock-Warnemünde Telefon: +49 (0) 381 - 36 77 98 82

+49 (0) 381 - 36 77 98 82 Mail : info@parken-am-schiff.de

: info@parken-am-schiff.de Parkplätze: Hallenparkplätze und Außenparkplätze

Hallenparkplätze und Außenparkplätze Kosten: 1 bis 3 Tage: 35 Euro Außenparkplatz, 45 Euro Hallenparkplatz (Transfer inklusive)

1 bis 3 Tage: 35 Euro Außenparkplatz, 45 Euro Hallenparkplatz (Transfer inklusive) Buchung: Vor Ort, Online-Reservierung über „parken-am-schiff.de“ oder über die Partnerseiten (AIDA/Costa)

Vor Ort, Online-Reservierung über „parken-am-schiff.de“ oder über die Partnerseiten (AIDA/Costa) Service: Wohnmobilstellplätze gegen Aufpreis, abgeschlossenes Parkgelände inkl. Wachschutz, Zusatzleistungen wie Reinigung oder kleine Reparaturen, Fahrzeugübergabe optional am Kreuzfahrtterminal

Parken & Meer: Partner von Hapag Lloyd, TUI & Co.

Das Unternehmen „Parken & Meer“ bietet Touristen auch am Abfahrtshafen in Warnemünde kameraüberwachte Außen- oder Hallenparkplätze für verschiedene Zeiträume an und kooperiert dabei mit Reedereien wie Hapag Lloyd, TUI Cruises, MSC Cruises oder Hurtigruten. Bei den Außenstellplätzen gibt es einen kostenfreien Shuttleservice, der Sie bequem vom Parkplatz zum Abfahrtsort am Hafen fährt. Auch die Buchung einer Hotelnacht ist bei Bedarf möglich.

Adresse: Am Passagierkai 3, 18119 Rostock

Am Passagierkai 3, 18119 Rostock Telefon: +49 (0) 381 66096959

+49 (0) 381 66096959 Mail: info@parken-und-meer.de

info@parken-und-meer.de Parkplätze : Freigelände und Hallenplätze

: Freigelände und Hallenplätze Kosten: Außenparkplatz ab 39 Euro (inklusive Shuttle), Hallenparkplatz ab 89 Euro (inklusive Shuttle)

Außenparkplatz ab 39 Euro (inklusive Shuttle), Hallenparkplatz ab 89 Euro (inklusive Shuttle) Buchung: online über „parken-und-meer.de“

online über „parken-und-meer.de“ Service: Valet-Parkservice (Auto wird direkt am Schiff abgegeben und sicher vom Dienstleister auf dem Parkgelände abgestellt) gegen Aufpreis möglich, PKW-Überführung, Kameraüberwachung und Sicherheitsdienst, gesetzliche Haftpflichtversicherung

Parkservice AIDA Cruises

Wer eine Kreuzfahrt ab Warnemünde mit der AIDA-Flotte bucht, kann bei der Buchung den Parkservice, den die Reederei in Kooperation mit ausgewählten Unternehmen anbietet, in Anspruch nehmen. Der von Kameras und Sicherheitsdienst überwachte Parkplatz sollte laut Empfehlung der Reederei bis spätestens drei Tage vor Reiseantritt über das Portal „myAIDA“ gebucht werden. Kosten: ab 9 Euro pro Tag für das Shuttle Parken, ab 13 Euro pro Tag für das Valet Parken.

Kreuzfahrtparken24

Der Anbieter „kreuzfahrtparken24“ hält 500 Meter vom Warnemünder Cruise Center, direkt am Ortseingang vom Ostseebad, zahlreiche Parkmöglichkeiten für Langzeitparker bereit. Der Shuttle-Service zum Kreuzfahrtschiff ist inklusive.

Adresse: An der Stadtautobahn 61, 18119 Rostock

An der Stadtautobahn 61, 18119 Rostock Telefon: +49 (0) 1511 655 4040

+49 (0) 1511 655 4040 Mail: reservierung@kreuzfahrtparken24.de

reservierung@kreuzfahrtparken24.de Parkplätze : Freigelände

: Freigelände Kosten: Pkw-Stellplatz pro Tag: 8,99 Euro (Shuttle-Service inklusive), Wohnmobil-Stellplatz pro Tag: 11,99 Euro (Shuttle-Service inklusive)

Pkw-Stellplatz pro Tag: 8,99 Euro (Shuttle-Service inklusive), Wohnmobil-Stellplatz pro Tag: 11,99 Euro (Shuttle-Service inklusive) Buchung: online über „kreuzfahrtparken24.de“ , telefonisch oder vor Ort

online über „kreuzfahrtparken24.de“ , telefonisch oder vor Ort Service: Eingezäuntes Parkgelände, Fahrzeugreinigung, Kindersitze vorhanden

easy Parken

Das Unternehmen „easy Parken“ bietet sicheres Parken für Kreuzfahrer und Feriengäste in Warnemünde. Ein Shuttle-Service bringt Parkende zum vier Minuten entfernten Kreuzfahrt-Terminal.

Adresse: An der Werft 2a, 18119 Rostock / Warnemünde

An der Werft 2a, 18119 Rostock / Warnemünde Telefon: +49 (0) 381 299 8405

+49 (0) 381 299 8405 Mail: info@easy-parken.de

info@easy-parken.de Parkplätze : Freigelände

: Freigelände Kosten: Pkw-Stellplatz pro Tag: 8,99 Euro (Shuttle-Service inklusive), Wohnmobil-Stellplatz pro Tag: 12,99 Euro (Shuttle-Service inklusive)

Pkw-Stellplatz pro Tag: 8,99 Euro (Shuttle-Service inklusive), Wohnmobil-Stellplatz pro Tag: 12,99 Euro (Shuttle-Service inklusive) Buchung: online über „easy-parken.de“ ,telefonisch oder vor Ort

online über „easy-parken.de“ ,telefonisch oder vor Ort Service: Eingezäuntes Parkgelände mit Videoüberwachung, Fahrzeugreinigung

Langzeitparken bei Kreuzfahrt: Das sollten Sie beachten

Sollten Sie Ihr Auto für einen längeren Reisezeitraum abstellen, sollten Sie folgendes beachten: Besonders nah am Terminal zu parken, kann etwas teurer sein. Spontanes Langzeitparken ist eher nicht empfehlenswert. Sie sollten sich bei einer längeren Kreuzfahrtreise frühzeitig über entsprechende Kreuzfahrer-Tarife erkundigen. Es gibt Parkhäuser und Anbieter freier Flächen, die Sonderkonditionen anbieten. Oftmals ist auch eine Online-Buchung vorab möglich. Für eine entspannte Ankunft – ohne hektische Parkplatzsuche – empfiehlt es sich, frühzeitig einen kostengünstigen Stellplatz zu reservieren. Wer sich für einen Parkplatz etwas außerhalb entscheidet, für den könnte ein Shuttleservice ein bequemer Weg sein, zum Terminal zu kommen.

Stellen Sie vor dem Abstellen des Fahrzeuges zudem den Reifendruck sicher. Wenn Sie Ihren Pkw länger parken, empfiehlt es sich, den Fülldruck um 0,2. bar zu erhöhen, um die Wahrscheinlichkeit eines Standplattens zu mindern. Ein überdachter Parkplatz ist zu empfehlen, da Ihr Fahrzeug auf einem Außenparkplatz möglichen Wetterschäden ausgesetzt ist. Alle Wertgegenstände sollten vor der Anreise aus dem Auto entfernt oder in Schließfächern vor Ort verstaut werden. Ein Ersatzschlüssel sollte bei einer Person des Vertrauens oder dem Parkservice hinterlegt werden. So kann jemand im Notfall reagieren und Sie haben bei einem Schlüsselverlust im Urlaub bereits vorab für eine Lösung gesorgt.