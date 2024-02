Hamburg. Der Kreuzfahrturlaub naht und Sie möchten Ihr Auto sicher abstellen? Hier finden Sie alle Parkplätze in Hafennähe im Überblick.

Wer von Bremerhaven aus in sein Kreuzfahrtabenteuer starten will, muss zunächst zum Hafen kommen. Vor der Abfahrt stellen sich daher für alle Urlauber, die mit dem Pkw anreisen, die Frage, wo sich das Auto am Kreuzfahrtterminal sicher abstellen lässt und welche Kosten auf einen zukommen.

Damit Sie sich langes Suchen ersparen und entspannt Ihre Kreuzfahrt antreten können, haben wir für Sie alle Details zu den Parkmöglichkeiten in Hafennähe von Bremerhaven aufgelistet.

Blick auf den Bremerhavener Stadtteil Havenwelten. © stock.adobe.com | Steffen

Parkplätze am Columbus Cruise Terminal (CCCB)

Das Columbus Cruise Center, das 2003 eingeweiht wurde, gehört zu den modernsten Kreuzfahrtterminals Europas. Die Columbuskaje (bereits 1927 fertiggestellt) wurde in den letzten Jahren mehrfach modernisiert und vergrößert – auch, um das Kreuzfahrtgeschäft zu stärken. Ab Januar 2025 wird die Global Ports Holding als neuer Terminal-Betreiber übernehmen.

Wer mit dem PKW anreist, findet direkt in der Nähe des Columbus Cruise Centers mehrere Parkmöglichkeiten vor. Direkt am Terminal stehen 380 Parkplätze zur Verfügung. 400 weitere Stellplätze finden sich nur 500 Meter weiter entfernt. Einen Parkplatz und falls nötig Shuttleservice können Sie vorab buchen.

Adresse: Columbuskaje 1, 27568 Bremerhaven

Columbuskaje 1, 27568 Bremerhaven Telefon: +49 (0) 471 9026250

+49 (0) 471 9026250 Mail : terminal@cruiseport.de

: terminal@cruiseport.de Parkplätze: Freistellplätze

Freistellplätze Kosten: P1 (Premium Parken nur für PKWs): pro Tag 15 Euro zuzüglich Reservierungsgebühr, P3 (buchbar von April bis September): pro Tag 10 Euro zuzüglich Reservierungsgebühr

P1 (Premium Parken nur für PKWs): pro Tag 15 Euro zuzüglich Reservierungsgebühr, P3 (buchbar von April bis September): pro Tag 10 Euro zuzüglich Reservierungsgebühr Buchung: Online über „cruiseport.de/parken/“ (empfohlen) und vor Ort

Online über „cruiseport.de/parken/“ (empfohlen) und vor Ort Service: Videoüberwachung, eingezäuntes Gelände, Wohnmobilstellplätze auf Anfrage, 12 Behindertenparkplätze vor dem Haupteingang vorhanden

Parken & Meer

Der Anbieter „Parken & Meer“ stellt auch am Abfahrtshafen in Bremerhaven kameraüberwachte Außen- oder Hallenparkplätze für verschiedene Zeiträume an und kooperiert dabei mit Reedereien wie Phoenix, TUI Cruises oder Nicko Cruises. Bei den Außenstellplätzen gibt es einen kostenfreien Shuttleservice, der Sie bequem vom Parkplatz zum Abfahrtsort am Hafen fährt. Auch die Buchung einer Hotelnacht ist bei Bedarf möglich.

Adresse: Columbuskaje 1 und Brückenstraße 10, 27568 Bremerhaven

Columbuskaje 1 und Brückenstraße 10, 27568 Bremerhaven Telefon: +49 (0) 471 98199249

+49 (0) 471 98199249 Mail: info@parken-und-meer.de

info@parken-und-meer.de Parkplätze : Freigelände und Hallenplätze

: Freigelände und Hallenplätze Kosten: Außenparkplatz ab 45 Euro (inklusive Shuttle), Hallenparkplatz ab 105 Euro (inklusive Shuttle)

Außenparkplatz ab 45 Euro (inklusive Shuttle), Hallenparkplatz ab 105 Euro (inklusive Shuttle) Buchung: online über „parken-und-meer.de“

online über „parken-und-meer.de“ Service: Valet-Parkservice (Auto wird direkt am Schiff abgegeben und sicher vom Dienstleister auf dem Parkgelände abgestellt) gegen Aufpreis möglich, PKW-Überführung, Kameraüberwachung und Sicherheitsdienst, gesetzliche Haftpflichtversicherung

Hafenpark

Der Anbieter „Hafenpark“ stellt am Abfahrtshafen in Bremerhaven kameraüberwachte Außen- oder Hallenparkplätze für verschiedene Zeiträume bereit und kooperiert dabei mit den Reedereien AIDA,TUI Cruises, MSC, Costa und Phoenix. Ein kostenloser Shuttle-Service bringt Parkende zum Kreuzfahrtschiff.

Adresse: Amerikaring 40, 27568 Bremerhaven

Amerikaring 40, 27568 Bremerhaven Telefon: +49 (0) 471 900 828 70

+49 (0) 471 900 828 70 Mail: ahoi@ihrhafenpark.de

ahoi@ihrhafenpark.de Parkplätze : Außenparkplatz und Hallenplätze

: Außenparkplatz und Hallenplätze Kosten: 1 bis 3 Tage: 45 Euro Außenparkplatz, 90 Euro Hallenparkplatz; Valet-Service am Terminal mit Aufpreis

1 bis 3 Tage: 45 Euro Außenparkplatz, 90 Euro Hallenparkplatz; Valet-Service am Terminal mit Aufpreis Buchung: online über „ihrhafenpark.de“

online über „ihrhafenpark.de“ Service: eingezäunter und abgeschlossener Außenparkplatz, Valet-Parkservice gegen Aufpreis möglich, Barrierefreies Parken (inklusive barrierefreier Transfer), Wohnmobilstellplätze vorhanden

Parkplätze TUI Cruises

Die Reederei TUI Cruises bietet in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Globus Group Parkplätze in Hafennähe an. Shuttle-Busse bringen die Passagiere zum Kreuzfahrtterminal. Der Transfer, der ca. 15 Minuten dauert, ist inklusive.

Adresse: Grauwallring 32, 27580 Bremerhaven

Grauwallring 32, 27580 Bremerhaven Telefon: + 49 (0) 471 90082870

+ 49 (0) 471 90082870 Mail: parkservice@globus-group.de

parkservice@globus-group.de Parkplätze : Freigelände und Hallenplätze

: Freigelände und Hallenplätze Kosten: 1 bis 3 Tage: 45 Euro für einen Außenparkplatz, 90 Euro für einen Hallenparkplatz (Stand: Saison 2023)

1 bis 3 Tage: 45 Euro für einen Außenparkplatz, 90 Euro für einen Hallenparkplatz (Stand: Saison 2023) Buchung: Online über TUI Cruises oder „globus-group.de“ (Empfehlung: bis spätestens sechs Wochen vor Reiseantritt)

Online über TUI Cruises oder „globus-group.de“ (Empfehlung: bis spätestens sechs Wochen vor Reiseantritt) Service: Videoüberwachung, abgeschlossenes und eingezäuntes Gelände, Versicherung bis 25.000 Euro (bei Stellplatz in der Parkhalle), Parkmöglichkeiten für Wohnmobile, Busse und Anhänger auf Anfrage, Valet-Service buchbar, Behindertenparkplätze

Kreuzfahrtgarage

Das Unternehmen Kreuzfahrtgarage bietet Urlaubern in Sichtweite des Terminals Parkmöglichkeiten zwischen Weserdeich und Kaiserhafen. Ein Shuttle-Service ist inklusive.

Adresse: Geo-Plate-Str. 1, 27568 Bremerhaven (Hallenlager)

Geo-Plate-Str. 1, 27568 Bremerhaven (Hallenlager) Telefon: +49 (0) 471 – 809 30 30 8

+49 (0) 471 – 809 30 30 8 Mail: info@kreuzfahrtgarage.de

info@kreuzfahrtgarage.de Parkplätze : Außenlager und Hallenlager

: Außenlager und Hallenlager Kosten: Hallenlager ab 139 Euro für 8 Tage oder Außenlager für Selbstparker für 89 Euro für 8 Tage (beide Parkmöglichkeiten inklusive kostenlosen Shuttle-Transfer)

Hallenlager ab 139 Euro für 8 Tage oder Außenlager für Selbstparker für 89 Euro für 8 Tage (beide Parkmöglichkeiten inklusive kostenlosen Shuttle-Transfer) Buchung: online über „kreuzfahrtgarage.de“

online über „kreuzfahrtgarage.de“ Service: eingezäunte Freifläche (Außenlager), Kamera- und Alarmgesichertes Hallenlager, Express-Check-In

Langzeitparken bei Kreuzfahrt: Das sollten Sie beachten

Sollten Sie Ihr Auto für einen längeren Reisezeitraum abstellen, sollten Sie folgendes beachten: Besonders nah am Terminal zu parken, kann etwas teurer sein. Spontanes Langzeitparken ist eher nicht empfehlenswert. Sie sollten sich bei einer längeren Kreuzfahrtreise frühzeitig über entsprechende Kreuzfahrer-Tarife erkundigen. Es gibt Parkhäuser und Anbieter freier Flächen, die Sonderkonditionen anbieten. Oftmals ist auch eine Online-Buchung vorab möglich. Für eine entspannte Ankunft – ohne hektische Parkplatzsuche – empfiehlt es sich, frühzeitig einen kostengünstigen Stellplatz zu reservieren. Wer sich für einen Parkplatz etwas außerhalb entscheidet, für den könnte ein Shuttleservice ein bequemer Weg sein, zum Terminal zu kommen.

Stellen Sie vor dem Abstellen des Fahrzeuges zudem den Reifendruck sicher. Wenn Sie Ihren Pkw länger parken, empfiehlt es sich, den Fülldruck um 0,2. bar zu erhöhen, um die Wahrscheinlichkeit eines Standplattens zu mindern. Ein überdachter Parkplatz ist zu empfehlen, da Ihr Fahrzeug auf einem Außenparkplatz möglichen Wetterschäden ausgesetzt ist. Alle Wertgegenstände sollten vor der Anreise aus dem Auto entfernt oder in Schließfächern vor Ort verstaut werden. Ein Ersatzschlüssel sollte bei einer Person des Vertrauens oder dem Parkservice hinterlegt werden. So kann jemand im Notfall reagieren und Sie haben bei einem Schlüsselverlust im Urlaub bereits vorab für eine Lösung gesorgt.