Krebs: Podcast-Serie mit Hajo Schumacher macht Betroffenen Mut

Berlin. Drüber reden, Mut machen, informieren – und das trotz ernstem Hintergrund möglichst echt und unterhaltsam: Das ist gerade bei einer Krankheit wie Krebs, an der in Deutschland jedes Jahr knapp eine halbe Million Menschen erkranken wichtig. Knapp eine halbe Million Menschen erkranken laut Krebsinformationsdienst in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Wer nicht selbst betroffen ist, hat in vielen Fällen im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen um sich herum, die mit einer Krebsart leben und mutig dagegen kämpfen.

Ab Mittwoch (10. Januar) widmet sich deshalb der Wir. Der Mutmach-Podcast von FUNKE dem Thema Krebs.

Krebs: Mutmach-Podcast von FUNKE startet eigene Serie

Hinter dem Podcast „Wir. Arbeit, Familie, Liebe.“ stecken der Moderator, Journalist, Kolumnist und Bestseller-Autor Hajo Schumacher, der bereits von der Krebs-Messe YES!CON bekannt ist. Gemeinsam mit seiner Frau Suse, Psychologin, Naturtherapeutin und Coachin, will das Paar in einem mehrteiligen Special inspirierende und lösungsorientierte Episoden zu der Krankheit leisten. Oft zu Gast sein wird auch der 28-jährige Sohn Paul, der regelmäßig einen erfrischenden Beitrag zur Runde leistet.

Jörg A. Hoppe ist Initiator der Organisation yeswecan!cer, die sich für Betroffene von Krebserkrankungen starkmacht. Im Mutmach-Podcast spricht er offen über sein Kampf gegen Krebs.

Erster Gesprächspartner von Hajo und Suse Schumacher in der Folge „Stop making nonsense“ ist yeswecan!cer-Gründer Jörg A. Hoppe, Musik-Manager sowie Medien- und TV-Produzent. Dabei geht es um Fehldiagnosen, dünne Daten und träge Bürokratie. Während seines Kampfs gegen den Krebs hat Jörg A. Hoppe am eigenen Leib erfahren, was im teuersten Gesundheitssystem Europas schiefläuft. Im Mutmach-Podcast berichtet er, wie er mit seiner Organisation yeswecan!cer die Überlebenschancen verbessern will.

Promis sprechen über Krebs: Das sind die Podcast-Gäste

Die Gesprächsthemen der Auftaktfolge sind so vielseitig wie bewegend: Wie fühlt es sich an, wenn man ein zweites Leben geschenkt bekommt? Hoppe erzählt aber auch darüber, wie „Krebs-Tinder“, bei dem man andere Betroffene online treffen kann, funktioniert, warum Aufgeben keine Option war und wie sich eine falsche Chemotherapie anfühlt. Jörg A. Hoppe verrät Hajo Schumacher darüber hinaus, was er von Regisseur und Autor Christoph Schlingensief, der 2010 an Lungenkrebs verstorben war, gelernt hat. Hörerinnen und Hörer erfahren in Folge eins auch, warum Tabus beim Thema Krebs tödlich sind, welche Beziehung Patienten zu ihrer Krankheit entwickeln – und warum das „Wir“ so wichtig ist.

Auch in den kommenden Wochen werden interessante Persönlichkeiten gemeinsam mit Hajo und Suse Schumacher am Mikrofon Platz nehmen: Darunter Gäste wie die Texterin und Produzentin Maya Singh, die Führungskraft Yvonne Ulrich, aber auch Model, Schauspielerin und Content-Creatorin Stefanie Giesinger. Im Krebs-Special des Mutmach-Podcasts zu Gast sein werden außerdem Felix M. Berndt alias doc.felix, der als Arzt und Ernährungsexperte auf YouTube erfolgreich ist, sowie die yeswecan!cer-Beiratsmitglieder und Charité-Ärzte Prof. Dr. Thorsten Schlomm und Prof Dr. Dr. Jalid Sehouli.

Der Mutmach-Podcast ist auf morgenpost.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts zu finden.