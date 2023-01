Gesund durch den Winter

Zum Start ins neue Jahr haben wir Tipps mit welchen Kräutern Sie Ihr Immunsystem stärken und wie Sie in sechs Schritten gegen Erkältungen vorgehen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die einen mögen sie, die anderen nicht - die Rede ist von der kalten Jahreszeit. Eines jedoch ist klar, für unseren Körper kann der Winter durchaus anstrengend sein.

Wir haben Tipps von zwei Expertinnen für Sie zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Körper auf natürliche Weise unterstützen können. Bertlies Adler und Susanne Heim wissen, wie Heilpflanzen die Genesung ganz natürlich fördern und zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Organismus während einer Erkältung stärken.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und kommen Sie gesund durch die Zeit.



