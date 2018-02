Mittel gegen Liebeskummer - Warum Paracetamol und Ibuprofen auch bei Herzschmerz helfen können

Berlin. Zurückweisung, Liebeskummer, Sehnsucht: Mittel wie Paracetamol und Ibuprofen lindern einer wachsenden Zahl von Forschungsergebnissen zufolge nicht nur Kopfweh oder Rückenschmerzen, sondern auch seelische Leiden.

Psychologen und Hirnforscher haben im Fachmagazin "Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences" mehrere Studien der vergangenen Jahre zusammengetragen. Das Ergebnis: Bei seelischer und körperlicher Pein sind im Gehirn dieselben Regionen aktiv. Soziale und physische Schmerzen überlappen sich – und daher sollen sogenannte Analgetika eben auch bei Herzschmerz helfen.