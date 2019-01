Bis wann darf ich noch ein frohes neues Jahr wünschen?

Silvester-Knigge Was stimmt? "Frohes Neues Jahr" oder "Frohes neues Jahr"

Flein. Wer nach Silvester wieder zur Arbeit kommt, wünscht den Kollegen meist sofort zur Begrüßung ein frohes neues Jahr. Im Freundeskreis hat man die Glückwünsche dann vermutlich schon abgearbeitet. Wenn nicht stellt sich die Frage: bis wann sind Neujahrsgrüße angebracht und wann kommen sie zu spät und sind Ausdruck von schlechtem Stil?

Als Faustformel gilt: Mitte Januar sollte Schluss sein mit den Wünschen. „Man sagt, dass das neue Jahr danach schon zu alt ist“, erläutert Karrierecoach Carolin Lüdemann. Das gilt auch für Neujahrsgrüße per Brief oder Postkarte. Die Grüße auf Papier sollten Anfang Januar möglichst schnell in den Briefkasten, damit sie bis Monatsmitte beim Empfänger ankommen, rät Lüdemann. Diese Faustregel gelte auch für private Post.

Unter guten Bekannten hat man mehr Zeit

Das heißt aber nicht, dass das neue Jahr nach dem 15. Januar kein Gesprächseinsteig mehr sein darf. Das Thema sollte dann nur anders verpackt werden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der Satz „Ich hoffe, das neue Jahr hat gut für Sie begonnen“, empfiehlt Lüdemann. „Damit greift man das zwar auf, bleibt aber offener.“

Das Internetportal stil.de lässt noch ein wenig mehr Spielraum bei der Frage nach dem Ablaufdatum des Neujahrsgrußes. Treffe man langjährige Geschäftspartner oder Kollegen erst Ende Januar, sei ein „frohes neues Jahr“ noch kein Zeichen schlechten Stils.

Wie schreibt man „frohes neues Jahr“ eigentlich richtig?

Unklarheit gibt es jedoch nicht nur bei der Frage nach dem Zeitpunkt, sondern auch bei der Schreibweise des Grußes. So werden beim Gruß „frohes neues Jahr“ die Adjektive froh und neu klein geschrieben. Wie Sprachexperte Bastian Sick in seiner Kolumne „Zwiebelfisch“ im Jahr 2012 schrieb, gelten dabei dieselben Regeln wie für alle anderen Adjektive.

Das „frohe neue Jahr“ sei kein feststehender Begriff oder Name, der eine komplette Großschreibung erlaube. Im Gegensatz dazu stünden freistehende Begriffe wie der „Neue Markt“ oder die „Neue Deutsche Welle“, so Sick. (dpa/ac)



