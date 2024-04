New York. Donald Trumps Vermögen schrumpft binnen eines Tages. Der Grund: Die ernüchternden Zahlen seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Nachdem das Vermögen des US-PräsidentschaftskandidatenDonald Trump in der letzten Woche einen Sprung nach oben gemacht hat, muss der Ex-Präsident nun wieder einen Dämpfer hinnehmen. Hauptgrund dafür ist nicht die Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar, die Trump am Montag hinterlegen musste, sondern ein anderes Ereignis.

Denn ebenfalls am Montag enthüllte das soziale Netzwerk Truth Social, welches der Trump Media & Technology Group (TMTG) gehört, dass es im letzten Jahr nur 4,13 Millionen Dollar umsetzte und damit insgesamt einen Verlust in Höhe von 58,2 Millionen Dollar verzeichnete. Der Wert von Trumps Aktienanteilen an der TMTG fiel daraufhin von 4,88 Milliarden Dollar auf 3,84 Milliarden Dollar.

Betrugsverfahren: Trump zahlt 175 Millionen Dollar Kaution weitere Videos

Trumps Aktien starteten ungewöhnlich hoch

Erst in der vergangenen Woche hatte Trump die TMTG-Aktien an die Börse gebracht und war dort mit einem Traumstart eingestiegen. Innerhalb des ersten Handelstages hatten die Anteilspapiere um knapp 17 Dollar zugelegt und dem Hauptanteilseigner Trump einen dringend nötigen Geldregen beschert. Experten hielten die Aktie allerdings schon damals für zu hoch bewertet und vermuteten eine Blase, getrieben von Menschen, die die erneute Kandidatur des Ex-Präsidenten unterstützen wollten.

Den Verlust-Enthüllungen, die auch von einer Warnung vor einer möglichen Pleite des Unternehmens begleitet wurde, bremsten die Euphorie aber offenbar und ließen den TMTG-Kurs um 21,5 Prozent einsacken. Das Geschäftsmodell der TMTG, die an der Wallstreet unter dem Kürzel DJT, den Initialen Trumps, gehandelt wird: Der Verkauf von Werbeanzeigen auf Trumps eigener Social-Media-Plattform Truth Social, die mit Branchenriesen wie X (ehemals Twitter) konkurriert.

fmg