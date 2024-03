Berlin. Die Rentenanpassung liegt „im dritten Jahr in Folge oberhalb von vier Prozent“, wie Bundessozialministerium mitteilte.

Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,57 Prozent. Wie das Bundessozialministerium am Dienstag mitteilte, liegt die Rentenanpassung damit „im dritten Jahr in Folge oberhalb von vier Prozent“. Demnach erfolgt die Rentenanpassung nun zum ersten Mal bundeseinheitlich, nachdem der Rentenwert im Osten im vergangenen Jahr bereits den West-Wert erreicht hat.

Mehr in Kürze.

afp/fmg