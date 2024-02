Karlsruhe. Hanno Berger wurde für seine Rolle im Skandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte verurteilt. Gegen seine Haftstrafe reichte er Beschwerde ein.

Steueranwalt Hanno Berger war eng in den Skandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte in Deutschland verwickelt. Als treibende Kraft wurde er vom Landgericht Bonn zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Gegen die Freiheitsstrafe wehrt sich der 72-Jährige allerdings und muss sich jetzt dem höchsten deutschen Gericht stellen: An diesem Dienstag will das Bundesverfassungsgericht um 9.30 Uhr eine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde Bergers verkünden.

Cum-Ex-Aktienskandal: Steueranwalt Hanno Berger zu Freiheitsstrafe verurteilt

Aufgrund von drei Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung hatte das Landgericht Bonn Berger im Dezember 2022 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Bergers Verteidiger ging in Revision und wollte das Urteil wegen mutmaßlicher Verfahrensfehler kippen. Das Vorhaben scheiterte allerdings im Oktober vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Dagegen hat Berger wiederum Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht eingereicht. Nun liegt der Fall in Karlsruhe.

Sollte das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde tatsächlich freigeben, muss der Bundesgerichtshof erneut über die Revision entscheiden. Weißt das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde ab, bleibt Berger noch der Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Skandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte: Was es mit den Deals auf sich hatte

Bei den skandalösen Steuerdeals wurden Aktien mit und ohne Dividendenansprüche („cum“ und „ex“) zwischen Investoren hin- und hergeschoben: Ein Verwirrspiel, an dessen Ende der Fiskus Steuern erstattete, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Steuerzahler entstand ein Schaden von geschätzt mindestens zehn Milliarden Euro.

Ob diese Cum-Ex-Deals illegal waren, war lange unklar. Erst 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen. 2021 entschied der Bundesgerichtshof, dass die Geschäfte als Steuerhinterziehung zu werten sind.

