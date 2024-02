San Francisco. Aus einem milliardenschweren Gesetzespaket wird nichts. Der US-Senat steht vor einer kritischen Abstimmung. US-Verbündete zittern.

Schwere Niederlage für die Demokraten im US-Senat: Die zweite Kammer des Kongresses hat am Mittwoch ein Gesetzespaket abgelehnt, mit dem der Zugang zu den USA über die in Teilen offene Grenze nach Süden schärfer hätte gesteuert werden können.

Zusätzlich waren in dem Paket Militärhilfen in Milliardenhöhe für die US-Verbündeten in der Ukraine, Israel und Taiwan verschnürt. Die Partner der Vereinigten Staaten benötigen die Hilfen teilweise dringend – und stehen jetzt im Regen.

US-Senat steht vor kritischer Abstimmung

Das Gesetzespaket war überhaupt erst auf Druck der Republikaner im Kongress geschnürt worden, die Partei knickte dann aber unter dem Druck von Ex-Präsident Donald Trump ein – und verweigerte die Zustimmung.

Jetzt ist guter Rat teuer. Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer im Senat, wird wohl versuchen, gesondert über die Militärhilfen abstimmen zu lassen. Ein riskanter Weg: Zwar haben der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch Mc Connel, und andere führende Senatoren ihre Zustimmung zugesagt.

Schumer braucht aber 60 Stimmen, um die Hilfen zu verabschieden. Damit müssten neben den 51 demokratischen Senatoren neun Republikaner mit den Demokraten stimmen. (pcl)