Björn Höcke hinter Gittern? Das steckt hinter den Bildern

Fotomontagen vor dem Kanzleramt zeigen mehrere AfD-Politiker hinter Gittern. Lesen Sie hier, was hinter der Aktion steckt.

Berlin. Björn Höcke und Alice Weidel hinter Gittern: So sieht es jedenfalls aus, wenn es nach der Satire- und Politikinitiative „Zentrum für politische Schönheit“ geht. Am Montagmorgen haben sie vor dem Kanzleramt in Berlin eine Aktion für ein AfD-Verbot gestartet. Dabei präsentierte die Gruppe Fotomontagen, auf denen etwa der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hinter Gitterstäben zu sehen ist.

Name Alice Elisabeth Weidel Geburtsdatum 6. Februar 1979 Sternzeichen Wassermann Amt AfD-Bundesvorsitzende Partei Alternative für Deutschland (AfD) Parteimitglied seit 2013 Familienstand eingetragene Lebenspartnerschaft, zwei Kinder Wohnort Überlingen, Einsiedeln (Schweiz)

Damit will die Initiative ein AfD-Verbot bebründen

Weiter spielten sie bei der Aktion zahlreiche Zitate über Lautsprecher ab. Damit wollten sie ein AfD-Verbot begründen. Unterdessen stellte die Initiative eine Webseite online, die den Eindruck erwecken soll, auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würde sich vermeintlich für ein AfD-Verbot einsetzen.