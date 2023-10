Massaker im Kibbuz Kfar Aza: „Die Hamas muss dafür bezahlen“

400 Menschen lebten in dem Kibbuz Kfar Aza in Israel von der Landwirtschaft, bis am vergangenen Wochenende bewaffnete Hamas-Angreifer aus dem nur zwei Kilometer entfernten Gazastreifen die Gemeinschaft überfielen. Wie viele Bewohner sie ermordeten, ist noch nicht klar.

