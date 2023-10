USA: Trump will im Kampf um Repräsentantenhaus mitmischen

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben ihren Vorsitzenden Kevin McCarthy in einem historisch einmaligen Schritt abgesetzt. Die Hardliner Steve Scarlise und Jim Jordan bewerben sich um seine Nachfolge. Beide gelten als treue Gefolgsleute von Donald Trump. of Kevin McCarthy

Berlin. Am Dienstag entschied das US-Repräsentantenhaus in einer historischen Abstimmung, ihren Vorsitzenden abzusetzen. Seit der Abwahl ist der ehemalige Stuhl von Kevin McCarthy verwaist. Doch allmählich tut sich etwas im Rennen um die Nachfolge. Und ein potentieller Bewerber ist kein Unbekannter: Der frühere Ex-Präsident Donald Trump bringt sich bei der Wahl für den Vorsitz ins Spiel.

Er sei von Vertretern der Partei gefragt worden, „für eine kurze Zeit“ zu übernehmen, sollte es keine Lösung geben, zitierte der Sender "Fox News" den Republikaner am Donnerstag. Er würde dies tun, wenn es „notwendig“ sei. Auf seiner Plattform "Truth Social" äußerte er sich zuvor ähnlich und schrieb, dass er nach der Präsidentenwahl 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen wolle. Aber er werde „alles tun, was notwendig“ sei, um bei dem Auswahlprozess "kurzfristig“ zu helfen, bis eine endgültige Entscheidung für den Posten getroffen sei.

Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Trump darüber nachdenke, kommende Woche das US-Kapitol zu besuchen. Ziel sei es, die Partei während der Suche nach einem geeigneten Kandidaten zu "vereinen“. Ein Besuch Trumps des Kongresssitzes hätte eine große symbolische Bedeutung. Trumps Anhänger hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam das Kapitol erstürmt. Der Republikaner hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede mit der Falschbehauptung aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Als Folge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Die Attacke auf das Herz der US-Demokratie erschütterte das Land.

USA: Vorsitz können auch Menschen übernehmen, die nicht im Kongress sind

Nach der historischen Absetzung des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, Anfang der Woche suchen die Republikaner nun einen Nachfolger für den Posten. Sie haben eine knappe Mehrheit in der Parlamentskammer. Frühestens Mitte kommender Woche könnte es eine Wahl geben. Wer nachrücken könnte, ist offen. Trump hatte schon zuvor mit einer Kandidatur kokettiert und eine Fotomontage veröffentlicht, auf der er mit dem Holzhammer des Vorsitzenden in der Hand zu sehen ist.

Bei der Abstimmung für den Chefposten können die Abgeordneten auch Personen nominieren, die gar nicht Mitglieder des US-Kongresses sind – so wie also Trump. Dafür müsste ein Abgeordneter Trump als Kandidaten aufstellen. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus müssen sich allerdings alle Flügel der zersplitterten Republikaner hinter einem Kandidaten versammeln. Dass gemäßigtere Abgeordnete für den 77-Jährigen stimmen und so eventuell eine Wiederwahl in einem knapp gewonnen Wahlkreis riskieren, ist eher unwahrscheinlich. (fmg/dpa)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.