Siesta bei Hitzewellen: Wir müssen Arbeit in Zukunft neu denken

In südlichen Ländern gibt es sie schon, nun regen Amtsärzte sie auch für Deutschland an: Die Siesta.

Wegen Hitze- Amtsärzte regen Einführung von Siesta in Deutschland an

Wegen Hitze: Amtsärzte regen Einführung von Siesta in Deutschland an

Berlin. Eine Pause mitten am Arbeitstag? Auf die spanische Siesta haben im europäischen Norden viele lange Zeit mit leicht spöttisch gekräuselten Augenbrauen geblickt. Heute schauen wir selbst in die heiße Sommersonne: Je höher und je häufiger in diesen Breitengraden die Anzeige des Thermometers in den roten Bereich klettert, desto mehr Verständnis gibt es bei uns für die südländische Auszeit am Mittag. Es ist keine Sommerlochdebatte, sich angesichts des Klimawandels Gedanken über die neue, heiße Arbeitswelt zu machen.

Lesen Sie dazu auch: Extreme Hitze: Linke mit neuer Lösung für Arbeit im Freien

Die Corona-Pandemie hat das Berufsleben gerade erst schon einmal ordentlich umgekrempelt. In vielen Branchen ist das Homeoffice – zumindest für einen Teil der Arbeitswoche – Normalität. Was in der Pandemie dem Infektionsschutz diente, hat weiterhin viele Vorteile: Zahlreiche Jobs sind durch das Arbeiten von zu Hause besser zu vereinbaren mit der Familie, dem Handwerkerbesuch oder unserer Freizeit. Der Klimawandel dürfte das Arbeiten in bestimmten Berufen ebenfalls verändern – allerdings kaum zum Guten.

In den kommenden Jahren wird Prognosen zufolge die Anzahl der Hitzetage zunehmen, an denen Temperaturen von deutlich über 30 Grad zu erwarten sind.

Foto: Sina Schuldt / dpa-tmn

Hitze betrifft Jobs, die oft harte körperliche Arbeit und geringe Bezahlung bedeuten

In den kommenden Jahren wird Prognosen zufolge die Anzahl der Hitzetage zunehmen, an denen Temperaturen von deutlich über 30 Grad zu erwarten sind. Betroffen sind davon in erster Linie Jobs, die schon in der Pandemie nicht von dem Rückzug ins Homeoffice profitierten: Es geht um Mitarbeiter der Müllabfuhr und der Straßenreinigung, Beschäftigte in der Landwirtschaft und der Gastronomie, Arbeiter auf dem Bau und in Gärtnerbetrieben, die Fahrer von überhitzten Bussen.



Lesen Sie auch:Früh arbeiten, mittags ruhen? Arzt empfiehlt Siesta

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Mülltonne leert sich nicht vom Homeoffice aus, wenn die Hitze den Asphalt aufweicht. Es geht um Jobs, die oft harte körperliche Arbeit bedeuten – und das häufig im Freien. Und es geht um Jobs, mit denen meist nicht das große Geld zu verdienen ist. Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik müssen jetzt Konzepte entwerfen, wie sich diejenigen Beschäftigten vor den Gefahren des Klimawandels schützen lassen.

Politikkorrespondent Jan Dörner.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Wer sich an den besonders heißen Tagen zum Arbeiten weder in das abgedunkelte Arbeitszimmer zu Hause zurückziehen noch ins gekühlte Büro gehen kann, für den können sehr hohe Temperaturen gesundheitsschädlich sein und im Ernstfall zu Sonnenstich, Hitzeschlag oder sogar zum Tod führen. Mit großer Hitze nimmt die Gefahr von Unkonzentriertheit und somit von Arbeitsunfällen zu. Lange direkte Sonnenbestrahlung steigert zudem das Risiko von Hautkrebs.

Es muss nicht gleich Siesta sein – aber kreative Lösungen sind gefragt

Es muss nicht gleich die offiziell ausgerufene Siesta sein, aber in die Randzeiten verschobene Arbeitszeiten und somit auch längere Pausen am Mittag oder kürzere Schichten sind eine Möglichkeit. Ebenso gelockerte Kleidervorschriften – wieso sollten Polizeibeamte auf Streife keine kurzen Uniformhosen tragen dürfen? Unternehmen können ihre Beschäftigten zu Trinkpausen aufrufen, Sonnencreme verteilen, Sonnenbrillen, Kopfbedeckungen oder gegen UV-Strahlung schützende Arbeitskleidung ausgeben.

Lesen Sie auch:Brutale Hitze: China öffnet Bunker für seine Bevölkerung

Wo machbar, können sich Firmen um Schatten auch an Arbeitsplätzen im Freien bemühen. Schließlich sollte darüber diskutiert werden, ob körperlich besonders beanspruchende Arbeit auch einmal ausfallen muss, wenn die Temperaturen in den Bereich Gluthitze steigen.

In der Debatte ist Sachlichkeit gefordert, auch in Zukunft werden die Temperaturen an den allermeisten Tagen des Jahres in einem Bereich liegen, in dem Arbeit im Freien problemlos möglich ist. Außerdem ist Kreativität bei der Suche nach praktikablen Lösungen gefragt. Die wird der Klimawandel uns ohnehin in immer mehr Lebensbereichen abverlangen.