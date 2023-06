Über 1000 Opfer: Bahnunglück in Indien - Gleich drei Züge entgleist

Beim schwersten Zugunglück in Indien seit mehr als zwei Jahrzehnten sind fast 300 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 850 weitere verletzt worden. Nach der Kollision von zwei Personenzügen und einem auf den Gleisen stehendem Güterzug im Bundesstaat Odisha seien bereits 288 Tote gezählt worden, teilten die Rettungskräfte mit.

Hunderte Tote bei schwerem Zugunglück in Indien

Neu Delhli. Es ist das verheerendste Bahnunglück seit Jahrzehnten: Im Osten Indiens sind mindestens 288 Menschen ums Leben gekommen, als gleich drei Züge entgleist sind. Rund 900 Menschen wurden verletzt, wie die Behörden des Bundesstaats Odisha am Samstagmorgen mitteilten.

Ein Kran sei mittlerweile am Ort des Geschehens angekommen, der jeden Waggon einzeln hochziehe. Man erwarte aber nicht, weitere Überlebende zu finden, wie der örtliche Feuerwehrchef der Nachrichtenagentur ANI sagte. „Wir sind entmutigt, wir haben noch nie so viele Leichen in unserem Leben gesehen.“

Die Katastrophe ereignete sich am Freitagabend gegen 19 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) in einer ländlichen Gegend des Bezirks Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kolkata, ehemals Kalkutta. Zwei Passagierzüge und ein Güterzug verunglückten nacheinander auf parallel verlaufenden Gleisabschnitten.

Bilder des Grauens: Einer der in der Nacht umgekippten Waggons.

Foto: dpa

Medienberichten zufolge war vermutlich erst einer der beiden Passagierzüge entgleist, der andere dann auf der wenige Meter entfernten Parallelstrecke in die dort auf den Gleisen liegengebliebenen Waggons gerast. Welcher der beiden Züge zuerst entgleiste und aus welchen Gründen, blieb ungeklärt; ebenso die Frage, ob der Güterzug zum Zeitpunkt des Unfalls wirklich auf einem anderen Gleis abgestellt war und von einem der entgleisten Passagierzüge gerammt wurde.

"10 bis 15 Menschen fielen auf mich“

Mit Tagesanbruch am Samstag wurde das Ausmaß des Desasters besser sichtbar. Etwa ein Dutzend havarierte Waggons lagen auf und neben den Gleisen, mit den Rädern in die Höhe ragende Stahlkolosse, einige mit aufgerissenen Abteildecken, die Fenster zerschmettert.

Auf und neben den Waggons versuchten Dutzende Helfer in Zivilkleidung und Rettungskräfte mit orangenen Schutzanzügen verzweifelt, verletzte Passagiere unter den tonnenschweren Trümmern zu retten. Ein Augenzeuge sagte dem örtlichen Fernsehsender NDTV, er sei aus dem Schlaf gerissen worden, als sein Zug plötzlich entgleiste und das Chaos losbrach.

"10 bis 15 Menschen fielen auf mich“, erzählte er dem Sender. Er selbst sei mit Verletzungen am Hals und an den Händen davongekommen, habe dann aber überall Leichen und abgetrennte Körperteile erblickt.

Indien ist für sein marodes Bahnsystem bekannt

"Es war ein ohrenbetäubender Lärm, ich spürte den Boden unter meinen Füßen erzittern. Unser Zug wurde vor- und zurückgeworfen“, wurde ein Fahrgast von der Zeitung "Times of India“ zitiert. Dann habe er aus dem Fenster geschaut und die entgleisten Waggons gesehen, mit darunter eingeklemmten Menschen. "Es war dunkel und ich konnte Schreie hören.“

Ein anderer Mann schilderte, wie völlig aufgelöste Angehörige später in einem Feld verstümmelter Körper nach ihren Liebsten suchten. "Der Anblick war zu schrecklich, um ihn zu beschreiben.“

Bei dem Zugunglück in Indien sind mindestens 260 Menschen gestorben.

Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Indiens marodes Bahnsystem mit alten Zügen und überholungsbedürftigen Gleisanlagen ist bekannt für häufige Unfälle. Doch derart hohe Opferzahlen sind selbst in dem riesigen Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern äußerst selten.

Regierung: Untersuchung und Entschädigung für Angehörige der Opfer

Bahnminister Ashwini Vaishnaw sagte der Nachrichtenagentur ANI, er habe eine Untersuchung zur Ursache der Zugkatastrophe angeordnet. Im Laufe des Nachmittags besuchte auch Premierminister Narendra Modi den Unfallort. „Die Verantwortlichen werden schwer bestraft“, sagte er laut örtlichen Medien wie der „Hindustan Times“. Es seien demnach Instruktionen gegeben worden, bei der Untersuchung „jeden Blickwinkel“ zu beachten. Modi sagte auch, dass die Regierung alles für die Behandlung der Verletzten tun würde.

Aus Deutschland kommen derweilen bestürzte Reaktionen: "Das Zugunglück in Indien mit hunderten Toten und Verletzten erschüttert mich zutiefst", so Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über Twitter. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schreibt: "Ich spreche den Familien der Opfer des Zugunglücks in Odisha mein tiefstes Beileid aus und wünsche den Verletzten eine baldige Genesung."

Das Büro des Premierministers kündigte schon kurz nach dem Unglück eine Entschädigung für die Angehörigen der Toten von je 200 000 Rupien (2267 Euro) an. Verletzte sollen demnach je 50 000 Rupien bekommen. Bahnminister Ashwini Vaishnaw versprach zusätzlich eine Entschädigung in Höhe von einer Million Rupien für die Angehörigen der Toten. Schwerverletzte sollen den Angaben zufolge je 200 000 Rupien und Leichtverletzte je 50 000 Rupien erhalten. (fmg)