Massenmord in Shopping Mall: Neun Tote in Texas

Washington. Das Jahr ist gerade mal 125 Tage alt, da zählt Amerika bereits fast 200 Schusswaffen-Tragödien mit jeweils mehr als vier Toten oder Schwerverletzten. Das jüngste “mass shooting” ereignete sich am Samstagnachmittag zur besten Einkaufszeit an einer Shopping-Mall in Allen, einem Vorort der texanischen Metropole Dallas.

Ein mit einem halbautomatischem Sturmgewehr bewaffneter und ganz in Schwarz gekleideter Einzeltäter stieg, wie Handy-Videoaufnahmen zeigen, aus einem silberfarbenen Pkw und eröffnete vor der Filiale des Bekleidungsunternehmens H&M umgehend das Feuer.

Texas: Gouverneur bittet um Gebete für Opfer und Angehörige

Bis ein wegen anderer Ermittlungen zufällig vor Ort gewesener Polizist den Schützen außer Gefecht setzte, starben acht Menschen im Alter von fünf bis 61 Jahren. Neun Besucher des 120 Geschäfte bietenden Einkaufszentrums wurden laut Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht. Drei von ihnen schwebten nach Angaben von Sheriff Brian Harvey am späten Samstagabend in Lebensgefahr.

Über die Identität des Massenmörders und dessen Motiv sagte der Chef-Polizist zunächst nichts. Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates, Greg Abbott, sprach von einer "unaussprechlichen Tragödie" und bat darum, die Opfer und deren Familien mit Gebeten zu bedenken. Demokratische Abgeordnete reagierten empört. "Gebete bringen die Toten nicht zurück. Schärfere Waffengesetze müssen her, um das Risiko weiterer Katastrophen zu senken. In einem ersten Schritt müssen Sturmgewehre endlich verboten werden."

Ein Polizeibeamter ist vor Ort.

Foto: LM Otero/AP/dpa

In sozialen Medien kursierten am Abend grausige Video-Sequenzen von mehreren übereinander liegenden Leichen, darunter Kinder und Jugendliche. Steven Spainhouer, Vater eines jungen Mannes, der in der Mall arbeitet, berichtete im Sender CBS von einem Mädchen, dem ins Gesicht geschossen wurde. Ein Junge habe nur überlebt, weil sich seine Mutter wie ein Schutzschild über ihn gelegt habe. Die Frau starb. Lesen Sie auch: Schießerei an US-Schule – Sechs Opfer und Täterin tot

USA: Erst Tage zuvor hatte es ein Blutbad in Houston gegeben

Augenzeugen berichteten, dass der Todesschütze auf dem Bürgersteig vor der Einkaufsmeile wahllos auf Menschen gezielt habe. Weil die Polizei zunächst von einem zweiten Schützen ausging, wurde das Areal durchsucht. Hunderte Menschen verließen mit erhobenen Armen die Geschäfte. Dann die Entwarnung: Es gab nur einen Schützen.

Die Tat in Allen ereignete sich nur wenige Tage nach dem Drama, dem im nahe gelegenen Houston fünf Menschen zum Opfer fielen. Ein 38-jähriger Mann hatte auf seinem Privatgrundstück herumgeschlossen. Als Nachbarn ihn baten, aus Rücksicht auf ein schlafendes Baby damit aufzuhören, verübte der betrunkene Mexikaner mit einem Gewehr ein Blutbad. Auch dabei starb ein Kind.