Dänemark: Stromausfall auf Bornholm – was war der Auslöser?

Bornholm. Gegen 07.50 Uhr am Montagmorgen gingen auf Bornholm alle Lichter aus: Wie die dänische Zeitung Ekstra Bladet berichtet, kam es auf der Ostsee-Insel in Dänemark zu einem massiven Stromausfall – alle Bereiche der Insel seien betroffen. Um 08.35 Uhr teilte Bornholms Stromversorger BEOF mit, dass ein Kabelbruch offenbar der Grund für den Blackout sei.

Das Kabel liege zwischen der betroffenen dänischen Insel und dem schwedischen Festland: "Wir wissen jedoch noch nicht, ob der Kabelbruch auf Land oder unter Wasser ist", sagte Ole Westh als Sprecher von BEOF dem dänischen Fernsehen.

Bornholm: Stromversorgung läuft wieder an

Die Stromversorgung der Insel soll in Kürze durch ein inseleigenes Kraftwerk erfolgen, so Ekstra Bladet. Über Bornholm wurde in der letzten Wochen immer wieder im Zusammenhang mit den Explosionen und den Lecks an den Ostsee-Pipelines berichtet.

Die dänische Betreibergesellschaft TREFOR teilte um 9.34 Uhr via Twitter mit, dass der Strom teilweise wieder läuft: Auf einem Drittel der Insel funktioniere das Netz wieder. Ein Fehler im Hochspannungsnetz habe zum Stromausfall geführt. Es werde erwartet, dass gegen 12.00 Uhr wieder eine normale Stromversorgung möglich sei. TREFOR entschuldigt sich auf Twitter bei den Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unnanehmlichkeiten.

Zuvor hatten andere Medien über das Thema berichtet.

