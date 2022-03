Ukraine-Krieg So groß ist die Sorge um die Atomanlagen in der Ukraine

Berlin. Bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei am geht es um Fragen von Krieg und Frieden – und einer möglichen nuklearen Katastrophe. Aus dem Kriegsgebiet kommen besorgniserregende Nachrichten hinsichtlich der Sicherheit ukrainischer Kernkraftanlagen. In der türkischen Küstenstadt Antalya beraten am Donnerstag der russische Außenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Außerdem nimmt der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Mariano Grossi, an den Gesprächen teil.

„Ich hoffe, dass ich dort in den Treffen Fortschritte zu drängenden Fragen der Sicherheit in den Atomanlagen der Ukraine erzielen kann“, schrieb Grossi auf Twitter. „Wir müssen jetzt handeln!“ Grossi hat Sicherheitsgarantien für die ukrainischen Atomkraftwerke und andere Einrichtungen mit Atom-Material vorgeschlagen, um einen schweren Atomunfall zu vermeiden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnte: „Die Sicherheit und Integrität der AKWs in der Ukraine sind enorm wichtig. Für uns alle. Sie dürfen niemals Ziel von Kampfhandlungen sein.“

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Mariano Grossi.

Foto: JOE KLAMAR / AFP

Russische Soldaten kontrollieren Tschernobyl

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist international die Sorge um die Atomanlagen groß. In der Ukraine gibt es neben Tschernobyl 15 Atomreaktoren zur Stromgewinnung, drei Forschungsreaktoren und weitere Nuklearanlagen.

Die russische Armee nahm zunächst das Atomkraftwerk Tschernobyl ein, wo es 1986 zu einem verheerenden Atomunfall kam. Einige Tage später brachte Russland auch das größte europäische Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischschja, unter seine Kontrolle. Dabei kam es zu einem Brand auf dem Kraftwerksgelände der Befürchtungen auslöste, dass auch die Reaktoren durch die Kämpfe beschädigt worden sein könnten, die sich jedoch nicht bestätigten.

Verbindung zu Tschernobyl verloren

Am Mittwoch alarmierte die ukrainische Regierung, dass die Stromversorgung des Akw Tschernobyl durch die Kämpfe gekappt worden sei. Eine Reparatur ist wegen der Kampfhandlungen aktuell nicht möglich. Das Kraftwerk werde nur noch für 48 Stunden durch mit Diesel betriebene Notstromgeneratoren versorgt, dann werde das Kühlsystem für verbrauchte Brennstäbe ausfallen, wodurch es zu einem Austritt von Radioaktivität kommen könne. „Putins barbarischer Krieg bringt ganz Europa in Gefahr“, warnte Kuleba auf Twitter.

Die IAEA gab jedoch zunächst Entwarnung, sie sehe keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit. Die Internationalen Atomenergiebehörde hat die Verbindung zu den Überwachungssystemen in Tschernobyl verloren. Sorge gibt es auch um das Personal in dem Kraftwerk. Der IAEA zufolge sind 210 Techniker und lokale Sicherheitsmitarbeiter seit fast zwei Wochen ununterbrochen im Dienst, weil es unter russischer Kontrolle keinen Schichtwechsel mehr gegeben habe. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich.

Ein Schutzbau bedeckt den explodierten Reaktor im Kernkraftwerk Tschernobyl.

Foto: Efrem Lukatsky / dpa

Bundesregierung warnt vor „Unfall mit potenziell desaströsen Folgen“

Aus Sicht der Bundesregierung ist es jedoch wichtig, dass die Besatzung der Anlage noch vor Ort ist. „Das Wichtigste bei solchen Anlagen ist uns immer, dass die Leute, die auf diesen Anlagen geschult sind, tatsächlich auch am besten wissen, wo Gefahrquellen, Schwachstellen und ähnliches sind“, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums. „Niemand - wirklich niemand - kann Interesse daran haben, dass es da zu einem Unfall mit potenziell desaströsen Folgen kommt.“

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Inzwischen ist nach dem Kontakt zu Tschernobyl jedoch auch die Verbindung der IAEA zum Atomkraftwerk Saporischschja verloren gegangen. Die Behörde bezeichnete dies als besorgniserregend. „Die Fernübertragung von Daten aus den IAEA-Überwachungsanlagen an Nuklearstandorten auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Überwachungsmaßnahmen“, erklärte Grossi. Die Datenleitungen „ermöglichen es uns, Kernmaterial und Aktivitäten an diesen Standorten zu überwachen, wenn unsere Inspektoren nicht anwesend sind“.

