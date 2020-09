Verschwörungstheorien – Wann ist der Spuk endlich vorbei?

Hamburg. Bill Gates ist am Coronavirus schuld, in Berlin demonstrieren zwei Milliarden Menschen gegen die Politik der Regierung – und es gibt tatsächlich Leute, die so etwas glauben. In dieser Folge von „Wie jetzt?“ fragen sich Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, was denn da gerade in Deutschland los ist.

Wie entstehen Verschwörungstheorien, wer hat ein Interesse daran, sie weiterzutragen – und wann ist der Spuk endlich wieder vorbei?​