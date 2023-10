Wie Hamburger leben wollen

Hört auf die Wissenschaft“, heißt es allerorten, wenn es um Lösungen für die Klimakrise oder die Herausforderungen der Pandemie geht. In der Wohnungswirtschaft kommen Experten hingegen seltener zu Wort. Im Podcast „Was wird aus Hamburg?“ spricht Andreas Pfnür, Professor am Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Darmstadt, über die Trends der Branche. Die entscheidenden Treiber der Veränderung sind die Preisexplosion, die Digitalisierung und die Demografie. Fast jeder zweite befragte Haushalt in Hamburg überdenkt inzwischen angesichts der Kosten seine Wohnsituation. „Statt wie gegenwärtig acht Prozent wollen zukünftig nur noch drei Prozent in der City wohnen“, sagt Pfnür. Die Menschen streben an den Stadtrand oder ins Grüne. Und im Schnitt wäre jeder Haushalt bereit, 12 bis 13 Quadratmeter abzugeben.

