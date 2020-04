Vier Flaschen mit Paul Fürst und Cornelius Dönnhoff im Video

Hamburg. Was macht man, wenn man sich normalerweise alle zwei Wochen freitags mit prominenten Gästen oder Winzern trifft, um vier Flaschen Wein zu trinken, das wegen Corona aber auf einmal nicht mehr darf? Ganz einfach: Man macht eine Video-Wein-Konferenz! Michael Kutej, Lars Haider und Axel Leonhard haben genau das getan, damit ihr Podcast „Vier Flaschen“ auch in schwierigen Zeiten weitergeht.

Anfang der Woche hatte Kutej seinen Kompagnons jeweils die Flaschen per Post zugeschickt, am vergangenen Mittwoch wurden die dann im Homeoffice geöffnet und via Chat besprochen. Und nicht nur das: In die feucht-fröhliche Videokonferenz schalteten sich auch zwei der bekanntesten Winzer Deutschlands ein: Paul Fürst und Cornelius Dönnhoff. „Das hat so viel Spaß gemacht, das machen wir jetzt immer so“, sagte Kutej.

( HA )