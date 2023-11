5 Permafrostböden: Die unbeachtete Klimakatastrophe

Für ihre Forschung macht sich Dr. Tina Sanders auf in die entlegensten Gebiete der Welt. Dort untersucht sie eine wenig beachtete aber sich anbahnende Klimakatastrophe: Das Auftauen der Permafrostböden. Sanders schildert in dieser Folge eindrücklich was passiert, wenn Gase frei werden die 300 mal schädlicher sind als Co2. Sie weiß aber auch was wir noch dagegen tun können.

PM Permafrost:

https://www.hereon.de/innovation_transfer/communication_media/news/107539/index.php.de

Originalpublikation:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-33794-9

Link zu Tina Sanders Publikationen:

https://www.hereon.de/institutes/carbon_cycles/aquatic_nutrient_cycles/team/098575/index.php.de

Website Coastal Pollution Toolbox:

https://www.coastalpollutiontoolbox.org/index.php.en

Fakten zu Permafrostböden:

https://www.eskp.de/grundlagen/klimawandel/fragen-und-antworten-zum-permafrost-935726/

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klimafaq-6-1.html

Originalpublikation University Leeds:

https://environment.leeds.ac.uk/faculty/news/article/5496/permafrost-peatlands-approaching-tipping-point

Das Helmholtz-Zentrum Hereon unterstützt den Podcast „Klima, Mensch,

Wandel" mit der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audio-Dateien zur

Verfügung.