Erkältung und ähnliche Infekte so helfen Eltern ihren Kindern

Der Herbst steht bevor, die Erkältungswelle rollt an. Was daran sogar positiv ist, wissen die Hamburger Kinderärztinnen Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzten Hamburg. Denn: Jeder Infekt trainiert das kindliche Immunsystem. „Kleinere Kinder, etwa ab einem Jahr bis hinein ins Vorschulalter haben bis zu zwölf fieberhaft Erkältungsinfekte pro Jahr. Das ist normal“, sagt Claudia Haupt. Es handelt sich in aller Regel um Virusinfekte, die mit Fieber, Schnupfen, Husten und Halsschmerzen einhergehen – sie sind in aller Regel harmlos.

Das Gute ist, dass jede durchgemachte Virusinfektion eine Immunität für den jeweiligen Erreger hinterlässt. Trotzdem fühlen sich die Kinder schlecht -- und unter Umständen ist auch ärztlicher Rat notwendig. Wie Eltern ihrem Nachwuchs bei Erkältungen und ähnlichen Infekten selbst zu Hause am besten helfen können, warum Hustensäfte meist verzichtbar sind, Nasentropfen aber eher nicht, und in welchen Fällen Eltern das Kind in einer medizinischen Praxis vorstellen sollten, erklären die beiden KinderDocs ausführlich im Podcast.