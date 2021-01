Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Heute: eine Zeichnung von Max Klinger.

Kunst-Podcast Was bringt die Zukunft? Das Bild mit dem Tiger verrät es ...

Hamburg. Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Eine halbe Stunde schauen sich die beiden ein Gemälde, eine Fotografie oder eine Skulptur an und reden darüber: „Ein Gespräch ist die beste Möglichkeit, Kunst zu erschließen“, sagt Alexander Klar.

„Die Zukunft (Der Tiger in der Felsenschlucht)“, eine Zeichnung von Max Klinger.

Foto: © Hamburger Kunsthalle / bpk Christoph Irrgang

Heute geht es um „Die Zukunft (Der Tiger in der Felsenschlucht)“, eine Zeichnung von Max Klinger aus dem Jahr 1879, die Haider „angesichts der Corona-Akademie erschreckend aktuell und irgendwie deprimierend findet“ und sich als Betrachter angesichts kaum von der Stelle traut. Klar ist da viel mutiger: „Ich würde einfach auf den Tiger (und damit auf die Zukunft) zugehen, mal sehen was passiert…“

