Die "Landschaft bei Korinth" – verwüstet und menschenleer

Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Heute: ein Werk von Carl Rottmann.

Hamburg. Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Eine halbe Stunde schauen sich die beiden ein Gemälde, eine Fotografie oder eine Skulptur an und reden darüber: „Ein Gespräch ist die beste Möglichkeit, Kunst zu erschließen“, sagt Alexander Klar.

Es ist ein Ritterschlag, den der gerade mal 30 Jahre alte Carl Rottmann (1797-1850) bekam: Eigentlich wollte der in Heidelberg geborene Maler seinen Italienaufenthalt nutzen, um sein Motivrepertoire zu erweitern. Doch gleich nach seiner Rückkehr beauftragte ihn kein Geringerer als der bayerische König Ludwig I. mit einem großen Gemäldezyklus über das Land, dem er sich sehr verbunden fühlte. 1833 stellte Rottmann die Bilderserie für die Arkaden des Münchner Hofgartens fertig.

„Landschaft bei Korinth“ von 1834/35 – eine Ölstudie von Carl Rottmann

Im selben Jahr wurde Ludwigs Sohn Otto in Griechenland als König eingesetzt. Anlass für den Bayernkönig, den Landschaftsmaler ein zweites Mal mit einem Zyklus zu beauftragen. Und so reiste dieser 1834 durch das vom Befreiungskrieg zerstörte Land, besuchte wirtschaftlich bedeutende Stätten wie Korinth, Sparta und Theben, die Malerschule von Sikyon, sowie Olympia, Heiligtum und Ort der Spiele. Auch Aulis, wo sich die Griechen einst zum Zug gegen Troja versammelten, und Pronia bei Nauplia, wo König Otto erstmals griechischen Boden betrat, lagen auf seiner Route.

Eine der wenigen Ölstudien, die der Maler Carl Rottmann während seiner Reise für den Griechenland-Zyklus schuf: „Landschaft bei Korinth“, um 1834/35.

Foto: Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

Die hier abgebildete „Landschaft bei Korinth“ von 1834/35 ist eine der wenigen Ölstudien, die der Maler während seines Aufenthalts anfertigte. Nicht die Antike wird hier rekonstruiert oder gar idealisiert, sondern das Gegebene gezeigt, nämlich ein in weiten Teilen verwüstetes und menschenleeres Land. „Der Schafhirte im Vordergrund verweist auf die jüngste politische Situation, denn der Befreiungskrieg gegen die Türken ging von griechischen Hirten aus“, so Markus Bertsch, Leiter der Sammlung 19. Jahrhundert an der Kunsthalle.

Dürre Steppe statt regem Handel in Korinth

Im Hintergrund sind der Apollontempel, das Meer und, in der Ferne, der schneebedeckte Gebirgsstock des Parnass zu erkennen. Der Gegensatz zwischen Vergangenheit und Gegenwart, ja die Vergänglichkeit menschlichen Treibens, wird in diesem Bild besonders deutlich: In Korinth, wo einst reger Handel betrieben wurde, ist zu der Zeit nur noch dürre Steppe auszumachen. Und doch strahlen die 23 Gemälde, die Carl Rottmann letztlich schuf, Größe und Würde aus. Sie entstanden in einer Atmosphäre der Hoffnung, dass Griechenland unter bayerischer Führung schnell wieder aufblühen würde.

Die Motive waren ursprünglich für die Ausstellung im Hofgarten geplant. Deshalb brachte der Künstler seine Harz-Ölmalereien auf transportable Putztafeln auf. Schließlich kamen die Gemälde in die neu erbaute Neue Pinakothek – in den Rottmannsaal. Im Zweiten Weltkrieg im Keller gelagert, wurden die Putztafeln zum Teil beschädigt. Mittlerweile sind 19 der Gemälde wieder in der Neuen Pinakothek als unvergleichliche Landschaftswerke einer Epoche und Zeugnis von Ludwigs großer Griechenlandbegeisterung zu bewundern.

