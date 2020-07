„Ich sehe ein Kornfeld – und das war es dann schon…“

Lars Haider spielt mit dem Kunsthallen-Direktor "Ich sehe was, was du nicht siehst". Diesmal ein Bild für die Ohren?

Hamburg. Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Das Prinzip: Die beiden sehen sich in jeder Folge ein Gemälde an und sprechen über Details, Überraschungen und Merkwürdigkeiten.

Diesmal geht es um den Impressionisten Alfred Sisley und sein „Kornfeld bei Argenteuil“ (1873), das für Haider eines der „unspektakulärsten Bilder ist, das ich jemals gesehen habe“. Eine Aussage, die Experte Klar nicht schockt, eher im Gegenteil: Sisley sei gerade wegen solcher Gemälde, „aus denen ich Musik höre“, einer seiner Lieblingsmaler.

Dieses und weitere Gemälde können Sie auch hier in der Online-Sammlung der Kunsthalle sehen.