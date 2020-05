Was Manets Nana mit dem Wendler und seiner Laura zu tun hat

Hamburg. Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar „Ich sehe was, was du nicht siehst“; das Prinzip in diesem Podcast: Klar und Haider sehen sich in jeder Folge ein Gemälde an und sprechen über Details, Überraschungen und Merkwürdigkeiten.

Diesmal geht es um Edouard Manets „Nana“ (Haider: „angenehm harmlos“, Klar: „sehr anrüchig“), und am Ende um die Frage, was das mit dem Wendler und seiner Laura zu tun haben könnte...

Hier können Sie das Bild online sehen