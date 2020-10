Corona-Sorgen beim HSV: Die große Fan-Debatte

Sven Freese (l.) und Martin Oetjens stehen am 21. November zur Wahl, wenn die Mitglieder des Supporters Clubs sich für einen neuen Vorsitzenden entscheiden.

Hamburg. Der Ball rollt, doch die Fans dürfen nicht ins Stadion. Wie erleben die treusten Anhänger die Einschränkungen in der Corona-Pandemie, und welche Sorgen kursieren im Volkspark, dass der Fußball-Fanszene durch Covid-19 langfristig Schaden droht? Vor den anstehenden drei HSV-Heimspielen nahezu ohne Zuschauer haben wir darüber mit den beiden Kandidaten um den Vorsitz des Supporters Clubs, Sven Freese und Martin Oetjens, gesprochen.

HSV-Podcast: Die große Fan-Debatte

Knapp einen Monat vor der Wahl am 21. November traten die beiden Im Podcast HSV – wir müssen reden zum Duell an. Wenn es um den möglichen Verkauf weiterer Anteile an der HSV-AG geht, demonstrieren Freese und Oetjens Einigkeit.

Doch in manchen Ansätzen für den Supporters Club unterscheiden sich beide Kandidaten. Welche das sind, warum die Dachorganisation der HSV-Fans so wichtig ist und welche Fan-politischen Themen in Zukunft auf der Agenda stehen, hören Sie im Podcast.