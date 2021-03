Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die Entscheidung des Senats, sofort die von Bund und Ländern geforderte Corona-Notbremse zu ziehen. Weitere Themen: Hamburg musste trotz des AstraZeneca-Stopps so gut wie keine Impftermine absagen, der Erzbischof bittet den Papst um seine Entlassung – und die lange Vollsperrung der A7 hat begonnen.