Hamburg-News: Vor dem Friseurbesuch zum Coronatest

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

In unserem heutigen Nachrichten-Podcast geht es um ein Urteil zur Maskenpflicht für Jogger, das die Stadt in Bedrängnis bringen könnte, um die erneut gestiegenen Inzidenzwerte, um den Neustart nach drei Monaten an Hamburgs Schulen am kommenden Montag, um eine Testpflicht vor einem Besuch beim Friseur oder im Kosmetikstudio, um die Planungen der ersten Konzerte in der Elbphilharmonie nach Monaten des Lockdown und um einen ganz besonderen Konzertabend in der Barcleycard-Arena.