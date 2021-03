Hamburg-News: Tschentscher beliebtester Ministerpräsident

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

In unserem Nachrichten-Podcast geht es heute um das aktuelle Infektionsgeschehen, um die Sitzung der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der Bundeskanzlerin, um die neueste Liste der beliebtesten Länderchefs mit überraschenden Ergebnissen, um die Aufnahme des Regelbetriebs an Hamburgs Kitas und um den Wiederaufbau der zerstörten Synagoge im Grindelviertel.