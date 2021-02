Hamburg-News: Wie es jetzt beim HSV weitergeht

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um das Beben, das der Rücktritt des Präsidiums beim HSV ausgelöst hat und um die Frage, wie es jetzt bei dem Traditionsverein weitergeht. Es geht um das aktuelle Infektionsgeschehen in Hamburg, um Impfungen gegen Corona, um die Bilanz und den Ausblick des Dax-Konzerns Beiersdorf und um einen 72-Jährigen, der sich vor Gericht verantworten muss.