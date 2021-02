Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die Entscheidungen des Corona-Gipfels in Berlin, die Hamburg, anders als andere Nord-Länder, komplett übernimmt. Weitere Themen: Die Vergabe der Impftermine könnte verändert werden, die A7 wird 79 Stunden lang gesperrt – und die Feuerwehr twittert wie noch nie.