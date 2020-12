Hamburg-News: Viele Gottesdienste zu Weihnachten abgesagt

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die Mutationen des Corona-Virus in Großbritannien, um Infektionen von Passagieren aus London, die am Hamburger Flughafen festgestellt worden, um die Spendenbereitschaft der Hamburger, die Dezemberhilfen des Bundes, um Hamburger, die weniger mit Auto, Bus oder Bahn unterwegs sind, um die Absage von weiteren Weihnachtsgottesdiensten und – mal wieder – um die Zukunftsfähigkeit des Hamburger Hafens.