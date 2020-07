Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Heute geht es im täglichen Podcast mit Chefredakteur Lars Haider um einen Brief, den Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) an seine Polizisten geschrieben hat, und um ein Abendblatt-Interview, in dem Hamburgs bekanntester Virologe den Menschen die Angst vor einer zweiten Corona-Welle nimmt.

Weitere Themen: Leere Stühle bei Airbus – und ein Surfpark vor den Toren der Stadt.