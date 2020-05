Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: Vorsicht am Vatertag! Das sind die Regeln

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich fast alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute schon an morgen denken: Wir blicken in unserem täglichen Podcast auf den Vatertag in Coronazeiten voraus, freuen uns über die teilweise Wiedereröffnung der Elbphilharmonie, rechnen wichtige Infektionszahlen aus – und sprechen über die autoarme Innenstadt.