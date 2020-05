Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Timmendorf & Co: Null Infektionen in sieben Tagen

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich fast alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es um Urlaub in Schleswig-Holstein und neue, alte Reiseziele ab dem Hamburger Flughafen. Außerdem blicken wir auf die Kitas, die Unternehmen und die Kriminalität in unserer Stadt in Corona-Zeiten.