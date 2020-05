Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: Die neuen Corona-Lockerungen in Hamburg

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt zum Hören: Heute gibt es den schnellen und umfassenden Überblick, was ab morgen in Hamburg alles wieder erlaubt ist – es geht um Restaurants, den Einzelhandel, Hotels, Schiffe, Fähren, Kosmetiker, Pflegeheime, den Sport und die Schulen.

Weitere Themen: Was macht Corona mit den Immobilienpreisen in Hamburg – und was machen Hamburger, die denken, sie hätten Covid-19 gehabt, wenn ihr Antikörper-Test negativ ist?