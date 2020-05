Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: Eltern am Ende ihrer Kräfte

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich fast alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute rechnen wir einmal aus, wie viele Corona-Infizierte es in Hamburg tatsächlich schon gab, das ist jetzt nämlich möglich. Weitere Themen: Kita-Eltern schreiben Offenen Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher, Autohändler Wichert ist gerettet – und Schulen überlegen, wie sie ihre Abschlussfeiern machen können, ohne gegen die Abstandsregeln zu verstoßen.