Folge 25:Was Hörerinnen und Hörer wissen wollen

In dieser Folge beantwortet Dr. Matthias Riedel vielfältige Fragen zu gesundheitlichen Probleme und wie man sie durch Ernährung verbessern kann.

Ist Gemüse aus vertikaler Landwirtschaft wirklich gesund? Und wie steht es mit Tofu als Fleischersatz? Warum sind Fertiggerichte für Schwangere so schädlich ist es und wie häufiger Stuhlgang ist normal?

Diese und viele weitere Fragen beschäftigen die Hörerinnen und Hörer des Podcasts „Dr. Matthias Riedl. So geht gesunde Ernährung“. Viele nutzen an dieser Stelle den kurzen Draht zum Ernährungs-Doc, um Antworten zu bekommen. In dieser Folge geht es um gesunde Lebensmittel, Hilfe bei Schmerzen, gesundheitliche Probleme – und wie man sie durch Ernährung verbessern kann.

Wir sprechen außerdem über einen Ernährungsmythos und es gibt ein Rezept zum Nachkochen