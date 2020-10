Friedrich Merz: "Ich spreche die Sprache junger Menschen"

Der eine will Chef der Bundes-CDU werden, der andere ist gerade zum neuen Landesvorsitzenden in Hamburg gewählt worden. Lars Haider hat Friedrich Merz und dessen Unterstützer Christoph Ploß zu einer Extrasendung des Podcasts „Entscheider treffen Haider“ getroffen. Zu hören unter www.abendblatt.de/entscheider sowie in diesem Artikel direkt unterhalb der Überschrift.

Herr Merz, Sie sind in diesen Tagen viel unterwegs im Land, treffen viele CDU-Mitglieder: Wie ist die Stimmung in der Partei?

Friedrich Merz: Die Stimmung in der Partei ist gut, wobei zwei Faktoren eine Rolle spielen: Corona und der ziemlich lang andauernde Prozess um die Neuwahl unseres Vorstandes und insbesondere des Vorsitzenden.



Der zu lang ist?

Merz: Er ist lang, und er sollte nicht länger dauern als bis zum 4. Dezember. Das Ziel aller Beteiligten ist, dass die Wahl an diesem Tag stattfindet, in welcher Form auch immer.

Herr Ploß, kann man sagen, dass ein Besuch in Hamburg für Friedrich Merz ein Heimspiel ist? Die Hamburger CDU hat sich klar für ihn als Vorsitzenden ausgesprochen.

Ploß: Wir haben bisher noch keinen offiziellen Beschluss gefasst, aber ich höre aus dem Landesverband viele Stimmen, die Friedrich Merz unterstützen. Ich selber habe mich dafür ausgesprochen, dass er unser neuer Bundesvorsitzender wird.

Was hat Friedrich Merz, was Armin Laschet und Norbert Röttgen nicht haben?

Ploß: Wir brauchen jemanden, der Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit geben kann, auf Klimaschutz, Europa, Migrationspolitik. Und gerade nach der Coronakrise wird es auf jemanden ankommen, der Wirtschafts- und Finanzkompetenz hat. Und die hat Friedrich Merz.

Insgesamt, Herr Merz, lässt sich sagen, dass Sie gerade von jungen CDU-Mitgliedern gefeiert werden – und das, obwohl Sie der älteste der drei Kandidaten sind.

Merz: Wahr ist, dass ich einen großen Zuspruch bei der Jungen Union und jungen Menschen bekomme. Ich glaube, ich bin in der Lage, deren Sprache zu sprechen, ohne mich anzubiedern. Und ich kann mit meiner Rhetorik Begeisterung auslösen, was ich gern tue.

Herr Ploß, ist der eigentliche Favorit der jungen CDU-Mitglieder nicht Jens Spahn?

Ploß: Die Frage stellt sich für mich nicht, weil er nicht antritt. Jens Spahn genießt hohe Wertschätzung bei jungen CDU-Mitgliedern, aber bei der aktuellen Auswahl ist die Unterstützung für Friedrich Merz am größten.

Herr Merz, Sie liegen in Umfragen, sowohl was den CDU-Vorsitz als auch die Kanzlerkandidatur angeht, vorn – zumindest so lange, wie den Befragten nicht auch Jens Spahn und Markus Söder zur Auswahl steht. Können Sie mir mal den Hype um Söder erklären, dessen Corona-Zahlen in Bayern bei Weitem nicht so gut sind wie seine Umfragewerte?

Merz: Ich versuche mal eine Erklärung. Markus Söder hat von Anfang an eine sehr vorsichtige und stringente Linie gefahren, und er hat ein Auftreten in der Öffentlichkeit, dass ein gewisses Führungsverhalten demonstriert. Und die Menschen wollen in unsicherer Zeit Führung, das kommt gerade jetzt gut an.

Wie finden Sie beide insgesamt die Strategie Söders, die stark auf Angstmachen, Drohen und Strafen setzt?

Ploß: Wir müssen in den nächsten Wochen noch stärker lernen, mit dem Virus zu leben.

Merz: Ist es Angstmachen, was Markus Söder tut? Er und die Bundeskanzlerin sind wirklich besorgt. Ich bin auf der Seite der Vorsichtigen. Wir sollten im Zweifel lieber etwas mehr tun, um im Kampf gegen die Pandemie weiter zu den Erfolgreichen zu gehören.

Herr Merz, Sie haben bei ihren Wahlkampfauftritten immer einen Punkt, den viele noch nicht richtig wahrnehmen, der aber entscheidend für die Zukunft der CDU und die Bundestagswahl ist – nämlich, dass Angela Merkel bald nicht mehr da ist. Was heißt das für die Suche nach einem Parteivorsitzenden?

Merz: Wir gewöhnen uns in der Partei erst langsam und zögerlich daran, dass wir ohne Angela Merkel auskommen müssen. Die CDU möchte keinen Bruch mit dieser Zeit, die Generation von Abgeordneten, die den langen Weg mitgegangen sind, will nicht delegitimiert werden. Und das steht auch nicht an. Richtig ist zu sagen: Wir haben eine gute Zeit gehabt, Deutschland steht nach 16 Jahren Merkel gut da. Und trotzdem müssen wir für die nächsten zehn Jahren eine Antwort darauf geben, wohin sich das Land bewegen soll.

Ihr Mitbewerber Norbert Röttgen könnte für den Fall, dass er neuer CDU-Vorsitzender wird, auch mit einem anderen Kanzlerkandidaten leben, also mit Markus Söder. Wie es das bei Ihnen?

Merz: Die CDU wählt am 4. Dezember ihren neuen Vorstand, und die Vorstände von CDU und CSU werden danach gemeinsam entscheiden, mit welchem Kanzlerkandidaten sie in den Bundestagswahlkampf gehen. Ich möchte, dass sich beide Parteien als gleichberechtigte Partner verstehen. Wir werden uns einig werden.

Ploß: Wir haben alle unsere Lehren aus dem Jahr 2018 gezogen, wo es ja fast zu einem Crash zwischen CSU und CDU gekommen wäre.

Es ist durchaus möglich, dass uns die gesundheitlichen Folgen der Pandemie auch noch kurz vor der Bundestagswahl 2021 beschäftigen. Wahrscheinlicher ist, dass es um die wirtschafts- und finanzpolitischen Folgen der Krise geht.

Merz: Die Analyse teile ich. Wir werden eine große Zahl von Insolvenzen und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, aus solchen Situationen herauszukommen, das wird uns auch diesmal gelingen, aber es wird länger dauern.

Ploß: Das ist eines der zentralen Argumente, die aus meiner Sicht für Friedrich Merz sprechen. Die Leute werden wissen wollen, wie ihre Arbeitsplätze gesichert werden und wo neue Arbeitsplätze herkommen.

Herr Merz, ein weiterer Punkt auf Ihrer Agenda ist die Generationengerechtigkeit. Kann man die, nach alldem, was wir aktuell gerade an finanziellen Problemen auf folgende Generationen verlagert haben, überhaupt noch herstellen?

Merz: Ich halte es für richtig, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen, um die aktuellen Probleme zu lösen. Aber das Geld muss dort ausgegeben werden, wo morgen Arbeitsplätze entstehen. Die riesigen Rettungspakete müssen überall in Europa vor allem den jungen Generationen zugutekommen.

Kann man mit Generationengerechtigkeit in einer konservativen Partei Wahlkämpfe gewinnen?

Ploß: Die CDU hat immer dann Wahlen gewonnen, wenn sie generationsübergreifend gedacht hat. Es wäre ein schwerer Fehler, junge Generationen zu vernachlässigen, nur weil die meisten Wähler über 60 sind.

Merz: Wir sollten nicht nur mathematisch gucken, ob es genügend Wähler gibt, für die Generationengerechtigkeit ein großes Thema ist. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder, die viele Eltern und Großeltern ernst nehmen und die deshalb für mich und meine Botschaft auch politisch erreichbar sind: Wir haben 70 Jahre lang viel erreicht, einen großen Wohlstand, aber jetzt müssen wir auch mal darauf achten, dass das nachhaltig wird.

So gesehen wäre es nicht verkehrt, wenn wir mal wieder einen Kanzler hätten, der Kinder hat.

Merz: Das ist so. Mein Denken wird enorm stark von meinen Kindern und ihren Lebensumständen geprägt.

Wie kommt Friedrich Merz bei Frauen an?

Ploß: Ich kriege da sehr positive Rückmeldungen.

Aber es gibt Kritik, dass sich diesmal nur drei Männer um den Posten des Vorsitzenden bewerben.

Ploß: Wir haben als CDU ja nun wirklich gezeigt, dass wir an der Spitze ganz tolle Frauen haben können. Wir müssen uns da als Partei nicht verstecken. Außerdem kann sich eine Frau ja bewerben um den Vorsitz der Bundespartei.

Herr Merz, Frau ist ein gutes Stichwort: Zur Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich viele Filme und Auftritte von Ihnen angesehen – und Sie vor Kurzem einmal ganz anders erlebt, als man Sie sonst erlebt: Das war bei einer Wanderung mit Ihrer Frau, bei der Sie RTL begleitet hat … Wie wichtig ist es, einen Politiker auch in seinem privaten Umfeld kennenzulernen?

Ploß: Ich persönlich handhabe es so, dass ich mein Privatleben aus der Politik heraushalte. Aber ich habe den Film auf RTL auch gesehen, und fand ihn sehr charmant. Aber ich würde so etwas nicht machen.

Merz: Meine Frau und ich haben so etwas auch noch nie gemacht, und wir haben uns das gut überlegt. Meine Frau hat gern mitgemacht, weil sie der Meinung war, dass wir den Menschen in Deutschland auf diesem Weg mal eine Seite von mir zeigen können, die sie nicht kennen.

Norbert Röttgen war auch in ungewohnter Rolle im Fernsehen, in der „heute-Show“. Moderator Oliver Welke hat gesagt, er habe Sie und Armin Laschet auch eingeladen. Warum sind Sie nicht hingegangen?

Merz: Ich habe Vorbehalte, in solche Sendungen zu gehen. Ich möchte nicht, dass Politik in Comedy abgleitet. Die Gefahr ist immer da. Bei Norbert Röttgen ist das gut gegangen, das muss aber nicht gut gehen. Oliver Welke war auch sehr handzahm.

Herr Merz, Sie waren lange Vorsitzender der Atlantik-Brücke. Zur US-Wahl und Trump: Alle denken, dass er diesmal verliert – und könnten sich wieder irren?

Merz: Es kann Überraschungen geben. Die Chancen von Biden sind besser als die von Hillary Clinton vor vier Jahren. Trotzdem wage ich keine Prognose und würde auch keine Wette eingehen.

Kann man als deutscher Politiker irgendetwas von Trumps Strategie lernen?

Ploß: Es gibt zwei Punkte: Das eine ist der Umgang mit den sozialen Medien. Trump hat es geschafft, eine enorme Reichweite aufzubauen, das wird auch ein Weg für deutsche Politiker sein. Und das andere ist, dass Trump den Mut hatte, Debatten zu führen, die sich andere nicht getraut haben.

Merz: Wenn wir seinen rüden Umgangston von dem trennen, was er politisch bewirkt hat, müssen wir sagen: Er hat nicht alles falsch gemacht. Die Tatsache, dass die USA selbstbewusster gegen China aufgetreten sind, hat eine Reihe von Vorteilen gebracht. Trump hat auch im Mittleren Osten einiges bewirkt. Ich bleibe trotzdem in meinem Gesamturteil kritisch: Dieser Präsident hat der politischen Kultur nicht gutgetan, die Demokratie in den USA ist aus den Fugen geraten. Das sollte für uns kein Vorbild sein.