Jörg Meyer: Wie man einer der besten Barkeeper der Welt wird

Hamburg. Er ist einer der wenigen Barkeeper, dem es gelungen ist, einen Cocktail zu erfinden, der überall auf der Welt getrunken wird: den Gin Basil Smash. Seine Bar Le Lion in der Nähe des Hamburger Rathauses wurde 2008 zur besten Neueröffnung der Welt gewählt, und ist bis heute bis heute eine Topadresse – nur öffnen darf sie im Moment leider nicht.

Jörg Meyer betreibt auch die Boilerman Bar in Hamburg-Eppendorf, entwickelt Barkonzepte für die Hotels der 25hours-Gruppe in verschiedenen Ländern Europas und eröffnete kurz vor der Coronakrise den „Erdbeerfressenden Drachen“.

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider.

Foto: HA

In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider mit Jörg Meyer darüber, wie man ein Weltstar in der Barszene wird, wie viele Gin Basil Smash er normalerweise in einem Jahr verkauft – und wieso er den Politikern vorwirft, Lack getrunken zu haben.