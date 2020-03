Coronavirus: Hier beantwortet Peter Tschentscher Ihre Fragen

Hamburgs Erster Bürgermeister im Abendblatt-Podcast. Leser fragen per Telefon und Mail zur Corona-Krise und ihren Folgen.

Hamburg. Die Corona-Krise diktiert seinen Alltag, Besprechungen im Senat, Telefonkonferenzen mit dem Krisenstab, Sitzungen mit Epidemiologen, Verhandlungen auf Länder- und auf Bundesebene. Und dennoch hat sich Bürgermeister Peter Tschentscher die Zeit genommen, die Fragen der Abendblatt-Leserinnen und -leser zu beantworten.

Das Interesse an der Aktion war überwältigend. Um die 150 Leserinnen und Leser haben sich per Mail oder am Telefon gemeldet, haben Fragen zur Bekämpfung der Pandemie geschickt. Es ging um die Folgen für die Hamburger Wirtschaft, um die Frage, warum die Abiturprüfungen 2020 dennoch stattfinden sollen, wann die Kontaktsperre wohl wieder aufgehoben wird – aber auch um ganz individuelle Probleme.

Das Interesse an der Aktion war so groß, dass wir bei Weitem nicht alle Fragen unserer Leserinnen und Leser stellen und beantworten lassen konnten. Dafür waren es einfach viel zu viele. Wir haben Fragen, die ein ähnliches Thema behandeln, zusammengefasst. Wir haben die Original-Fragen gekürzt, um möglichst viele Fragen und Antworten veröffentlichen zu können.

