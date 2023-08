Kann man sich wirklich einen Bruch heben?

Es ist der am häufigsten durchgeführte chirurgische Eingriff weltweit. Allein in Deutschland werden jedes Jahr 250.000 Patienten wegen eines Leistenbruchs operiert.

Es ist der am häufigsten durchgeführte chirurgische Eingriff weltweit. Allein in Deutschland werden jedes Jahr 250.000 Patienten wegen eines Leistenbruchs operiert. „98 Prozent der Betroffenen sind Männer“, sagt Dr. Malte Noack. Fest steht, so der Geschäftsführende Oberarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie von der Asklepios Klinik St. Georg, dass Übergewicht, erhöhter Druck im Bauchraum und das Heben von zu schweren Gewichten zu den Risikofaktoren zählen. Wie die Therapie abläuft, erklärt der Experte in dieser Folge.