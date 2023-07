So erkennen Sie narzisstische Persönlichkeiten

„Wie erkenne ich einen Narzissten?“ Das Internet ist voll von „Tests“ dieser Art. „Leider wird der Begriff inflationär verwendet“, sagt Professor Dr. Claas-Hinrich Lammers. Auch in Paartherapien werde allzu oft der Stempel „Mein Mann ist ein Narzisst“ verwendet: „In der Regel wollen die Frauen damit ausdrücken: Er interessiert sich zu wenig für mich“, sagt der Ärztliche Direktor und Chefarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik von der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll, der viel zum Thema Narzissmus geforscht hat. Was Warnsignale und was die Ursachen für narzisstische Muster sind, erklärt der Experte in dieser Folge.