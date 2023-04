Dr. Dirk Seeler, Chefarzt für Gastroenterologie am Asklepios Westklinikum Hamburg, spricht über Symptome einer akuten und chronischen Pankreatitis.

Gesundheits-Podcast Entzündete Bauchspeicheldrüse – was die Ursachen sind

Plötzlich schmerzt der Oberbauch massiv. Es drückt so sehr, als werde ein Gürtel immer enger gezogen. Bis in den Rücken strahlt der stechende Schmerz aus, kurz darauf wird dem Betroffenen übel: Dr. Dirk Seeler, Chefarzt für Gastroenterologie am Asklepios Westklinikum Hamburg, spricht über Symptome einer akuten und chronischen Pankreatitis und erklärt, welche Risikofaktoren zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen, und wie sich die Erkrankung behandeln lasse.