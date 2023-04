Gebärmutterkrebs – welche neue Therapie hilft

Professor Dr. Gerhard Gebauer erklärt, auf welches Warnsignal Frauen achten sollten und was sich in der Behandlung der Erkrankung getan hat.

Er ist der häufigste bösartige gynäkologische Tumor: Gebärmutterkrebs. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr rund 12.000 Frauen neu, meist nach den Wechseljahren. „Tatsächlich ist Alter der Risikofaktor schlechthin, 85 Prozent der Patientinnen erkranken nach der Menopause“, sagt Professor Dr. Gerhard Gebauer. Der Chefarzt für Gynäkologie und gynäkologische Onkologie an der Asklepios Klinik Barmbek erklärt, auf welches Warnsignal Frauen achten sollten und was sich in der Behandlung der Erkrankung getan hat.