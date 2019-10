Liebe Freunde des Hamburger Abendblatts,

es sollte nur ein Test sein – aber der ist offensichtlich vielversprechend gelaufen. Die kleine autofreie Zone unweit des Hamburger Rathauses löst bei Geschäftsleuten und Anwohnern Freude aus: In den vergangenen drei Monaten haben gerade die Restaurants dadurch deutliche Umsatzsteigerungen gehabt, aber auch ein Großteil der Einzelhändler ist zufrieden. So zufrieden, dass sie das Experiment wiederholen möchten, dann aber gern für sechs Monate. Und ich frage mich: Warum sollte das kleine Viertel nicht ganz autofrei bleiben, zumal sogar mit dem Lieferverkehr alles reibungslos funktioniert hat?!

Wir hatten heute hohen Besuch in der Redaktion: Ralf Becker, ehemaliger Sportvorstand des HSV, war zu Gast in unserem Podcast „HSV – wir müssen reden“. Und obwohl er eine enge Bindung zu Stuttgart hat, drückt er vor dem Pokalspiel des HSV gegen den VfB morgen seinem Ex-Club die Daumen: Schließlich habe er noch die Mannschaft inklusive Trainer zusammengestellt, die so stark in die neue Saison gestartet sei. Das komplette Gespräch hören Sie unter www.abendblatt.de/podcast.

Was waren alle froh, als heute Morgen die mehr als zwei Tage dauernde Sperrung der A 7 vor dem Elbtunnel aufgehoben wurde. Doch die Freude hielt nur kurz: Nach einem Unfall mit zwei leicht verletzten Fahrern ging auf der A 7 erneut nichts, in Richtung Süden war der Stau 22, in Richtung Norden sogar 25 Kilometer lang. Inzwischen ist erstmal alles wieder gut…

Wenig war in den vergangenen drei Jahren in der Handelskammer gut. Daran will ein neues Bündnis, die „Starke Wirtschaft Hamburg“, etwas ändern. Heute wurden erneut prominente Mitglieder bekannt gegeben – zum Beispiel Stephan von Bülow, Chef der Block-Gruppe, und Oliver Radtke, Finanzchef von Gruner + Jahr. Insgesamt gehören dem Bündnis damit 53 Männer und Frauen an.

Wie geht es weiter mit den Vorlesungen von AfD-Gründer Bernd Lucke an der Universität Hamburg? Die Frage steht im Raum, klare Antworten auf die Vorwürfe gegenüber der Universität gibt deren Präsident Dieter Lenzen in einem Gastbeitrag im Hamburger Abendblatt. Er schreibt unter anderem: „Wissenschaftler haben es satt, in politische Konflikte hineingezogen zu werden und unter Bedingungen von Angst und Sorge um sich und die ihnen Nahestehenden zu arbeiten. Und: Hochschulleitungen haben es satt, sich vorwerfen zu lassen, dass sie die Meinungsfreiheit nicht schützen, um die es gar nicht geht, sondern um Wissenschaftsfreiheit.“

